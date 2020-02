Los farmacéuticos aseguran que los desabastecimientos se agravarán

La política farmacéutica, única rama sanitaria que todavía depende del Ministerio de Sanidad, tiene varios frentes abiertos para este 2020. El primero de ellos, con gran incidencia en la ciudadanía —y del que ya se han vivido varios episodios— son los continuos desabastecimientos de medicamentos que, según la patronal de los farmacéuticos Fefe, continuarán durante 2020.

"Se trata de un problema global, que en España se agrava porque tenemos los precios más bajos de la OCDE. Cada mes aparecerán algunos nuevos y desaparecerán otros", asegura el secretario general, Carlos Gallinal.

Según los datos que aporta el Consejo General de Colegios de Farmacia, los medicamentos con mayor índice de desabastecimientos hasta el 2 de febrero fueron el Trankimazin (para la ansiedad o ataques de pánico), el Clotrimazol (indicado para infecciones vaginales) y el Masdil (para prevenir las anginas de pecho y la hipertensión).

Este problema está íntimamente ligado con una de las políticas que desde el Gobierno central se podrían tomar a tenor del Plan de Estabilidad enviado a Europa en 2019: las subastas de medicamentos. La experiencia en Andalucía indica que uno de sus primeros efectos secundarios fueron precisamente los desabastecimientos. En cualquier caso, desde la patronal confían en que la medida no llegue en 2020. "Nuestros políticos tendrán la responsabilidad de ni siquiera plantearse implantar las subastas a nivel nacional. No tenemos constancia de ello y que estuviera en un Plan tampoco quiere decir que tenga que llevarse a cabo", continúa Gallinal.

El otro problema con el que están relacionados los desabastecimientos, según Fefe, es la continua erosión de precios que sufren los medicamentos. En este apartado, la patronal cree que el Plan de Fomento a Genéricos y Biosimilares se va a reformular y puede que esto frene la erosión de precios. "Con las medidas que se plantearon no se iba a llevar a cabo un fomento del genérico. Por otro lado, tampoco creemos que en 2020 los genéricos crezcan mucho", explica Gallinal.

La patronal no cree en principio que se puedan producir impagos de facturas a las farmacias

Además, sobre este plan hay un aspecto que afecta directamente a la viabilidad económica de las farmacias. El Gobierno pretende que las farmacias tengan que devolver todos los descuentos recibidos por las farmacéuticas por pronto pago o compra por volumen. "Afectaría de manera muy profunda y nos encontraríamos con cierres. A partir de ahí, tampoco creemos que se vaya a llevar a cabo", dice Gallinal.

Por último, la patronal también ha valorado qué posibilidades de impagos de facturas pueden sufrir las farmacias, como ya ocurriera durante la cima de la crisis económica. En un principio no se cree que se vaya a producir, aunque no descartan que alguna comunidad cometa el impago a finales de año. "Hay algunas comunidades que tienen mayor debilidad, pero no es la situación de 2011", concluye.