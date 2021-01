Restalia cierra el año del covid con el 95% de sus restaurantes abiertos

El sector de la hostelería vive uno de los momentos más duros con un 2020 marcado por la pandemia mundial y un 2021 que, a pesar de la llegada de la vacuna, arranca con la tercera ola de contagios tras las fiestas navideñas. Sin embargo, Grupo Restalia -100 Montaditos, Cervecería La Sureña, The Good Burger TGB, Panther Juice & Sandwich Market y Pepe Taco- reafirma su liderazgo de la restauración organizada y afronta con optimismo el 2021.

Refuerzo de las marcas

Los datos avalan a la compañía: Restalia cierra el año con el 95% de sus unidades de restauración operativas. Además de reforzar sus marcas más representativas, Restalia, bajo su modelo de Neorestauración, ha sido capaz de lanzar 16 nuevos locales de sus marcas más jóvenes, Panther Juice & Sandwich Market, lanzada a finales de 2019, y Pepe Taco lanzada en 2020.

No es algo fruto de la casualidad, la compañía, consciente del apoyo que necesitaban sus franquiciados más que nunca, fue pionero en lanzar en el mes de marzo, un plan de ayudas para sus franquiciados y desde entonces ha puesto en marcha numerosos paquetes de apoyo, tanto a nivel nacional como en las distintas comunidades autónomas que se están viendo afectadas por las restricciones y cierres.

Apenas unas horas después de que el gobierno decretara el Estado de Alarma, Restalia anunció un paquete de medidas que incluía bonificación del 100% del royalty durante el confinamiento, y creación de un Departamento de Soporte y Apoyo Restalia (S.A.R), para dar soporte en los asuntos que pudieran preocupar relativos al personal, cierre de establecimiento decretado por las autoridades, alquileres y ayudas públicas.

A esta primera medida, que suponía un respiro para sus franquiciados, le siguieron diferentes planes para amortiguar el impacto de la creciente crisis, reactivar el consumo, y adaptaciones específicas, como el Plan Cataluña, el Plan Madrid y el Plan Terrazas, para adaptarse a las necesidades geográficas, entre otros.

Apoyo a los franquiciados

Recientemente, la compañía volvió a lanzar el mayor paquete de ayudas del sector para seguir apoyando a sus franquiciados, que incluía el Plan de Ayudas General, para los locales que permanecen abiertos; y el Plan Reapertura, para aquellos locales que hayan tenido que cerrar por imperativo legal.

Apoyo a los franquiciados

"Nos enorgullece poder liderar la recuperación del sector de la restauración organizada y contribuir a reanudar el motor económico de España, apoyando a nuestros franquiciados como venimos haciendo desde que estalló la pandemia. En más de veinte años de historia, Restalia ha salido con éxito de todas las crisis económicas gracias a su modelo de restauración acíclico", afirma José María Fernández-Capitán, fundador y presidente de Grupo Restalia, que cierra un 2020 con la satisfacción de haber logrado los objetivos marcados por la compañía en el annus horribilis para el ocio.

Pero no solo las medidas de apoyo a sus franquiciados son la clave de éxito de la compañía. Pese a que sus enseñas son conceptos de socialización en el local caracterizados por el smart cost y la filosofía eurista, también están atendiendo las nuevas demandas del consumidor actual que quiere disfrutar de productos a través del take away o delivery. Por ejemplo, la compañía ha lanzado la Big Box de TGB, un menú para grupos para degustar en casa, y el delivery con 100 Montaditos.

Protocolo anti-covid

En este sentido, además del amplio protocolo anti-covid implementado en todos los locales de las enseñas del grupo, el pasado mes de octubre Grupo Restalia y Heineken España renovaron su alianza como socios estratégicos durante los próximos años, con el objetivo de impulsar la transformación de la hostelería que demanda la sociedad actual y que supone una ocasión única para reforzar la propuesta de valor y la experiencia que los bares y restaurantes ofrecen al consumidor, así como para incrementar las visitas a sus establecimientos garantizando un ocio seguro.

Cierre redondo en el extranjero

Presente en 13 países, la compañía también ha sumado aperturas a su expansión internacional y ha crecido un 20% respecto al año anterior. "Este año tan atípico marcado por la pandemia hemos abierto locales en México DF, Oporto y Lisboa, en Burdeos, en Roma, y hemos reabierto un local emblemático en Miami, en el famoso barrio de Midtown", afirma Enrique Lasso de la Vega, Director de Desarrollo Internacional de la compañía.

Actualmente, Grupo Restalia tiene presencia en Latam en ocho países, en concreto México, Guatemala, Chile, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Honduras y Panamá. "La incidencia del virus en Latinoamérica ha hecho que las enseñas de Restalia tarden más en reabrir, pero por suerte se trata de países donde la gastronomía española de 100 Montaditos está muy consolidada" explica el Director de Desarrollo Internacional de Restalia, y añade "nuestro principal reto es llevar a esos países TGB, The Good Burger nació en 2013 y ya es la tercera franquicia en España en número de establecimientos, hemos revolucionado el concepto de fast food en nuestro país, y ahora queremos exportar este modelo de éxito a Latam".