Organon tantea a Almirall para que le fabrique parte de sus medicamentos

Organon, compañía farmacéutica nacida de la escisión de parte del negocio de la multinacional MSD, busca en España un nuevo socio que le ayude con la fabricación de parte de su cartera de productos, que básicamente está compuesta por medicamentos para la salud de la mujer y fármacos biosimilares (genéricos biológicos). Una de las compañías con las que ha comenzado las conversaciones, según afirma el CEO de la compañía, Kevin Ali, a elEconomista.es, es Almirall. "En España ya trabajamos desde hace años con Rovi, pero también conozco a la gente de Almirall. Es una empresa muy buena, así que nos gustan las dos, si bien aún no hay nada específico con ellos", explicó.

En la actualidad, Organon tiene contratada a Rovi para la fabricación de productos para el colesterol, por lo que a Almirall irían destinados otro tipo de fármacos. La compañía catalana no ha destacado nunca en el panorama nacional como un fabricante para terceros importante, pero esto no quiere decir que no desempeñe esta labor. En los últimos resultados anuales presentados por la empresa, se reconoce esta labor y se añade que, hoy por hoy, su principal cliente es Covis, una farmacéutica de origen canadiense.

Otras relaciones en España

Más allá de las tareas de fabricación que hoy protagoniza Rovi y que Almirall se podría sumar en los próximos meses, Organon ha convertido a España en su primer mercado a nivel europeo y el tercero a nivel mundial (solo por detrás de Estados Unidos y China).

Si bien la compañía no tiene planes de implantar infraestructura industrial en el país, sí que invierte en ensayos clínicos y participa en proyectos de búsqueda de nuevos medicamentos con otras empresas españolas. Un ejemplo es la colaboración con la catalana Esteve, con quien ha conformado un consorcio para buscar soluciones tecnológicas que puedan aplicarse en el ámbito clínico de la neurología.

Ampliación de la oferta de productos a través de compras

A principios de año, Organon firmó un acuerdo con Lilly para introducir en su cartera dos medicamentos contra la migraña. El laboratorio se encargaría de su comercialización en Europa por 46,7 millones.

Los medicamentos de Lilly no son los únicos activos en etapa comercial que Organon ha comprado desde que se separó de MSD. A principios de 2022, la compañía obtuvo los derechos de dos píldoras anticonceptiva de Bayer. Ese mismo año, también adquirió Xaciato de Daré Bioscience, un gel para la vaginosis bacteriana.