Health in Code supera los 40 millones de euros con su tecnología de diagnóstico genético

La compañía española de diagnóstico genético Health in Code cerró 2023 con una facturación de más de 40 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 16% respecto al año anterior. Unas cifras que incluyen también los resultados de la firma Genologica, incorporada a la compañía en julio del año pasado.

Según explica la empresa de biotecnología y salud, el año pasado consolidó su apuesta por un modelo de digitalización y robotización, así como una firme estrategia de I+D en cooperación con hospitales y centros de investigación.

La compañía, participada mayoritariamente por Alantra Private Equity, ofrece soluciones tecnológicas de última generación para lograr un diagnóstico genómico preciso, establecer el pronóstico de enfermedades genéticas y orientar el tratamiento hacia terapias personalizadas. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones clínicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.

"Seguimos avanzando en nuestra misión de proporcionar un diagnóstico preciso a todas las personas que lo requieren. Hemos trabajado intensamente para establecer una cultura de mejora continua y de optimización permanente de nuestros procesos, que nos ha llevado a los buenos resultados de 2023 y al excelente desempeño que está demostrando el grupo en 2024, confirmando el éxito de la estrategia implantada", explica Chema Fernández, CEO de Health in Code.

Nuevo salto en 2024

Con más de veinte años de experiencia, un equipo de doscientos profesionales y más de medio millón de casos estudiados, la firma prevé alcanzar una facturación de 48 millones de euros en 2024, impulsada por el crecimiento de pruebas genéticas, tanto en forma de servicios como de productos o kits.

Dentro de su plan de expansión y consolidación, la compañía adquirió en julio de 2023 la empresa Genologica, que presta servicios orientados a la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades hereditarias, mediante el estudio del genoma humano, así como un servicio integral de asesoramiento genético tanto a pacientes como a especialistas clínicos.

Inversión en tecnología

La investigación en biología molecular y genética es una de las grandes tendencias mundiales, con los avances en los descubrimientos nuevos genes implicados en la aparición de enfermedades crónicas, comunes y para las que existen tratamientos farmacológicos. Para exprimir todo su potencial, Health in Code ha instalado el primer NovaSeq X Plus en España, el equipo de secuenciación más potente de Illumina, compañía líder mundial en tecnologías de secuenciación de ADN.

Además, recientemente, Health in Code ha llegado a un acuerdo con la multinacional PacBio para implementar su tecnología de secuenciación de lectura larga de alta precisión. "Esta técnica nos permitirá analizar regiones complejas del genoma humano que no pueden estudiarse adecuadamente utilizando otras tecnologías de secuenciación, lo que supondrá un hito en el diagnóstico molecular de precisión que llevamos a cabo para los hospitales de referencia de Europa", ha confirmado Juan Pablo Ochoa, director médico de la compañía. Health in Code instalará el primer equipo Revio™ en España.

La plataforma acompañará al NovaSeq X Plus en el laboratorio de Health in Code en Valencia, situado en el complejo BioHub, en La Marina, una de las cinco sedes con las que cuenta la compañía en España junto con los que tiene en A Coruña, Granada, Málaga y Madrid.