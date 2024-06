Nolotil, en el foco por casos "graves" en España: "Creían que tenía leucemia. Era agranulocitosis por tomarlo para la migraña"

El Nolotil vuelve a estar en el ojo del huracán. Mientras el analgésico más vendido en España está siendo investigado recientemente por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) por el "riesgo de agranulocitosis" y Finlandia se suma a la lista de países europeos que lo prohíben, llegan nuevos casos de pacientes "graves" afectados por el medicamento a la Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF) a los que ha tenido acceso este periódico.

El 1 de diciembre de 2023, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) determinó que el consumo del medicamento de marca más vendido en España, Nolotil (metamizol), "no tiene mayor riesgo de generar una disminución severa de los glóbulos blancos (agranulocitosis) como efecto secundario del fármaco".

Una conclusión similar a la de 2018, cuando la entidad revisó la situación de metamizol en España con motivo de la notificación al Sistema Español de Farmacovigilancia de casos de agranulocitosis, particularmente en pacientes de origen británico procedentes de un mismo notificador. Lo que ha significado que se siga comercializando y consumiendo en el país.

Cabe recordar que, según la declaración a elEconomista.es de la presidenta de la Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF), Cristina García, "al menos 45 personas han muerto en España por causa del Nolotil, de los cuales ocho de ellos eran españoles, 30 británicos, seis irlandeses y uno holandés".

Los 14 casos que llegan a la ADAF

García ha señalado que, desde la pasada resolución de la AEMPS del 1 de diciembre, ha recibido 14 nuevos casos de pacientes que fueron afectados por metamizol, la mayoría de nacionalidad española. Algunos, que presentaron efectos secundarios tras consumir el medicamento en 2015 y otros más recientes en 2023 y a inicios de 2024.

"Tengo unos casos muy graves, uno de ellos, me contactó la mujer, porque en el momento que se publicó la noticia en abril de este año de la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, su marido estaba precisamente en la UCI, con agranulocitosis, septicemia y fallo multiorgánico por culpa del Nolotil, luchando por su vida", ha relatado García a este periódico.

El extraño efecto secundario del Nolotil en un paciente de Mali

Entre estos casos, aparece el de un paciente originario de Mali, residente en España, al que llamaremos Juan, como uno de los más graves. El afectado, mediante un compañero de trabajo, le trasladó a García su caso que está asociado a necrosis epidérmica tóxica (Síndrome de Steven Johnson), un efecto secundario del Nolotil que es poco común y que afecta a la piel y a las membranas mucosas.

"Juan acudió al hospital en 2023 tras estar en estado febril durante varios días. En esa ocasión, le administraron Nolotil y le dieron el alta. Al día siguiente no podría tragar ya que le dolía mucho la garganta y tenía los ojos rojos. Volvió al hospital y lo tuvieron que ingresar. A los dos días lo trasladaron a la unidad de quemados de Getafe ya en estado inconsciente. Estuvo un mes sedado con todo el cuerpo quemado y fallos en algunos órganos. El diagnóstico del parte de alta dice: "Necrosis epidérmica tóxica". Los médicos le han dicho a Juan que era muy probable que lo que le generó esa reacción fue el Nolotil que se le administró. Hoy todavía está pendiente de una operación de párpados y un trasplante de córnea", ha manifestado el compañero del afectado a la presidenta de la ADAF.

El paciente que sufrió anafilaxia tras consumir metamizol

Otro de los pacientes que llevó su caso a la ADAF es Vicente Comes. El valenciano, de 61 años, ha asegurado a elEconomista.es que estuvo a punto de morir en 2015 por causa de un "colapso de anafilaxia tras haber consumido Nolotil para sanar una lumbalgia".

Caso de Vicente Comes.

"Por ese entonces sufría de un fuerte dolor en la parte baja de la espalda pese a que era deportista. Para sanar, me inyectaron corticoide y me recetaron para la casa dos cajas de Nolotil. Tres o cuatro meses más tarde, había acabado el tratamiento y me volvió el dolor en la misma zona. Me hicieron lo mismo. Al principio me rehusé en usar metamizol, sin embargo, al día siguiente, tras salir del hospital, me tomé una pastilla y empecé a sentir una reacción de picazón en las manos y en el cuerpo. Me quité la camisa y estaba lleno de manchas. Me ingresaron en urgencias en Tarragona (lugar donde vivía por ese entonces) y me pusieron un gotero. Al irse el síntoma también se acabó el gotero y de pronto empecé a sentir que me moría. Me llevaron a la UCI e informaron a mi familia que era muy posible que muriera. En ese momento sufrí un colapso de anafilaxia tras haber consumido Nolotil, según revelaron los informes médicos de las pruebas alérgicas que me hicieron. Me logré salvar. Un mes antes, una mujer había fallecido por culpa del mismo medicamento en ese hospital" ha detallado Comes.

"Creían que tenía leucemia. Era agranulocitosis por tomarlo para la migraña"

Uno de los casos de este año, corresponde al de Paula Alonso. La madrileña de 36 años ha contado a este periódico su caso que aconteció en Semana Santa y que tiene que ver con haber sufrido agranulocitosis (afección grave que se produce cuando hay un número muy bajo de granulocitos, tipo de glóbulo blanco, en la sangre) tras haber consumido Nolotil para la migraña.

Caso de Paula Alonso.

"Sufro de fuertes migrañas. Para ello, mi neurólogo me recetó Nolotil y Paracetamol, ya que soy alérgica al Ibuprofeno. Durante Semana Santa tuve fiebre alta y no me podía mover. Al llegar a urgencia me pusieron Nolotil para bajar la fiebre y pensaron que lo que estaba provocando la subida de temperatura eran anginas. Lo más grave fue que pensaron que podía tener una posible leucemia por no tener defensas y me aislaron. Luego se dieron cuenta que lo que me provocó la fiebre fue una agranulocitosis provocada por el Nolotil. Se confundieron porque con esta afección aparecen placas y se confunden con anginas", ha contado Alonso.

A este periódico han llegado casos de afectados por el medicamento que datan de hace más de 20 años. Como el de una persona que sufrió una reacción alérgica tras consumir Nolotil para la migraña, la cual afectó a sus labios y presentó granos por la cara.

La investigación de la fiscalía de la Audiencia Nacional sobre posibles "efectos adversos"

Según ha puntualizado Cristina García, la investigación de la fiscalía de la Audiencia Nacional sobre posibles "efectos adversos" sigue activa y ha adelantado a este periódico que ha presentado otra denuncia en la fiscalía general del Estado.

"Mis abogados han encontrado indicios de fraude científico además de indicios de delito. Así que ahora tenemos en fase de conclusiones la demanda que interpusimos contra el Ministerio de Sanidad y la AEMPS en noviembre 2023. Presentamos nuestras conclusiones y ahora toca esperar la decisión del juez. Luego la denuncia que pusimos en fiscalía en enero 2024 por indicios de delito y ahora la denuncia en fiscalía por indicios de fraude científico. Además, voy a pedir explicaciones a Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana para que me digan exactamente qué han analizado, estudiado de todas las notificaciones que les he enviado", ha sentenciado.

Finlandia contra el metamizol y la furia británica con la Sanidad española

Finlandia ha sido el último país europeo que ha retirado el único medicamento hasta ahora autorizado que contiene metamizol. Un informe de su Agencia de Medicamentos, Fimea, ha concluido que las medidas de seguridad tomadas hasta ahora "no son suficientes" e insta a la región a prohibir su venta. Cabe señalar que en la Unión Europea hay 19 países que autorizan medicamentos que contienen metamizol, entre ellos España, que tienen entre sus efectos secundarios la agranulocitosis.

Por su parte, medios de Reino Unido, como The Telegraph, acusan a la Sanidad española de "jugar a la ruleta rusa con la vida de las personas", debido que el Nolotil produce efectos secundarios que pueden ser más graves en personas de ascendencia británica. Esto a propósito de los casos de turistas y residentes ingleses a los que se les administró este medicamento en el país.