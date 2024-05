ISS critica el sueldo del nuevo CEO de Grifols al triplicar al de Glanzmann

A las puertas de la celebración de la próxima Junta de Accionistas de Grifols, los proxys de la compañía comienzan a hacer sus evaluaciones sobre los puntos a votar en el cónclave empresarial. El primero de ellos ha sido ISS, que si bien respalda casi toda la gestión de la firma de hemoderivados, pone el acento, critica y recomienda el voto en contra del sueldo que se le ha otorgado al nuevo CEO de la farmacéutica: Nacho Abia.

Según explican los recomendadores de voto, Thomas Glanzmann abandona sus funciones tras haber percibido un sueldo de 1,2 millones de euros. Sin embargo, el salario del nuevo dirigente se sitúa en 2 millones en cash más 1,8 millones en acciones de la farmacéutica, lo que implica que más que triplica el de su antecesor. "Los salarios podrán actualizarse, pero en ningún caso una actualización salarial podrá superar el 10% de la retribución fija anual", dicen. Asimismo, recomiendan que Abia hubiera sido contratado bajo un salario de 1,5 millones de euros.

Si bien las recomendaciones del proxy son ciertas, también es verdad que la llegada de Abia se produjo en uno de los momentos más difíciles para la farmacéutica catalana. Tras una sucesión de ataques bursátiles de la firma bajista Gotham City, la compañía se encontraba en una encrucijada desde el punto de vista de negocio y reputacional. Pese a ello, ISS no lo considera apropiado.

"El nuevo CEO también recibió un generoso bono de incorporación de 1,5 millones de dólares. Los pagos por despido también son problemáticos. Respecto a la retribución variable estándar, Nacho Abia Buenache tiene derecho a un incentivo a corto plazo con una oportunidad máxima del 90 por ciento de salario fijo", afirman en sus conclusiones.

Respaldo al resto de la gestión

Si bien es cierto que las críticas en términos de retribuciones existen en el informe de ISS, también lo es que el proxy recomienda a los accionistas que avalen la gestión en el resto de puntos que Grifols lleva a la votación en la junta de accionistas. Entre ellos se encuentra la gestión de la situación económica y financiera de la farmacéutica.

Cabe recordar que en el último semestre la compañía ha dado un giro radical a su política de reducción de deuda, principal talón de Aquiles de la firma, con un severo plan de ajuste que conlleva 450 millones de ahorros anuales. Otra palanca fundamental para lograr esta meta ha sido conseguido cerrar la venta de Shanghai Raas por 1.629 millones de euros.

Toda la batería de medidas, unida a la ampliación de 1.000 millones en bonos, permitirá a Grifols afrontar los distintos vencimientos que tiene que pagar durante los próximos tres años, especialmente en el 2025.

Censura la indemnización de Mayer

Otra de las críticas que vierte ISS en relación con la gestión de Grifols en el último año es la indemnización que se le otorgó a Steven Mayer durante su periplo como presidente ejecutivo de Grifols. El proxy se opone a "los problemáticos pagos por despido a favor del ex presidente ejecutivo". Pero no solo eso, ISS también lanza un dardo a Víctor Grifols, ex presidente de honor de la compañía, cuyos honorarios califica de "excesivos".