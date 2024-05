Carlos Gallardo: "Construimos la cartera de medicamentos que impulsará a Almirall en 2030"

Dos años después de su nombramiento como presidente, Carlos Gallardo (Barcelona, 1972) se prepara para introducir Almirall en una nueva etapa basada en los productos biológicos. Con Illumetri y Ebglyss en su lanzamiento, la compañía se prepara para dar un nuevo salto con el que impulsar su crecimiento. Pero el dirigente y su equipo ya miran más allá de 2030 a la nueva generación de productos, quizás génicos, que lleven a la cotizada al siguiente estadio.

Tras la junta de accionistas celebrada en Barcelona este viernes, Gallardo, representante de la tercera generación familiar, se sienta con elEconomista.es para analizar las claves de esta política y dibujar la Almirall del futuro.

Pregunta: En los últimos meses han anunciado una adquisición tras otra. Tanto en dermatología clínica como en otros campos. ¿Les queda todavía recorrido en el campo de las compras?

Respuesta: Nosotros queremos ser líderes en dermatología médica. Para ello, tenemos que tener éxito comercial con el portafolio que tenemos, que crece muy bien con productos que gustan mucho a los dermatólogos y funcionan muy bien. Creemos que tenemos el crecimiento asegurado hasta final de década con el lanzamiento de Illumetri y Ebglyss (Lebrikizumab), para las que esperamos unas ventas pico de 700 millones. A corto plazo estamos tranquilos, pero la innovación en esta industria va muy lenta por temas regulatorios y por la complejidad de desarrollar fármacos nuevos. Entonces tenemos que poner mucho énfasis ya ahora en desarrollar lo que será la nueva generación de medicamentos que tendrán que dar el crecimiento futuro para la compañía más allá del 2030. Por ello estamos llenando el pipeline con productos innovadores a través de licencias y compras. además de nuestros propios programas, que empezamos desde cero. La idea es seguir. Aunque parezca que hacemos mucho, la tasa de fracaso será muy alta porque buscamos innovación realmente puntera y muchos programas no funcionarán.

P: Han apostado por licencias de RNA, por inteligencia artificial... ¿Hay alguna tecnología en la que tengan especial esperanza?

R: Nosotros vemos una necesidad médica, una enfermedad que cuesta de tratar y luego pensamos en qué podemos hacer como industria, ya sea ir con un producto biológico, o con un producto de RNA. Somos un poco agnósticos en cuanto a la modalidad. Entendemos bien la necesidad y luego pensamos en cuál puede ser la tecnología idónea para desarrollar un fármaco. ¿Cuál va a ser la tecnología del futuro? No lo sé. En nuestro espectro ya tenemos moléculas pequeñas, RNA y productos biológicos. Cubrimos un espectro muy alto. Hay muchas expectativas con las terapias génicas y estaremos abiertos. Si vemos que nos falta esa tecnología, la adquiriremos.

Dentro de todos estos ensayos y medicamentos en fases incipientes, ¿Qué hitos nos esperan este año?

Los más emocionantes son los que logras cuando progresas en la clínica. Tenemos ahora el producto de Novo Nordisk entrando en fase 2 y se espera que también lo haga el de Ichnos.

¿Cuál es la cantidad invertida en adquisiciones?

Hay dos partidas. Entre el i+d propio y el desarrollo que hacemos de los productos que hemos traído, nuestro presupuesto es el 12%. Estamos en 110 millones. Luego está la inversión que activas. Por ejemplo, este año hemos tenido el pago inicial a Novo Nordisk, que eran unos 10 millones, y un acuerdo de licencia con Eloxx Pharmaceuticals que estaba alrededor de 8 millones. Pero todo depende de si podemos cerrar las operaciones y si surgen las oportunidades: el acuerdo con Dermira por Egblyss (lebrikizumab) fueron 70 millones.

Carlos Gallardo, presidente de Almirall desde 2022. Alberto Paredes

¿Y cuánto músculo les queda?

La maquinaria de i+d va a consumir sí o sí 400 millones en tres años. Si bien no tenemos un presupuesto exacto en adquisiciones y acuerdos, dijimos que íbamos a destinar a esta partida los 200 millones de la última ampliación de capital. Hemos usado un 40% de la cantidad, por lo que nos quedan unos 120 millones para adquisiciones, a grandes rasgos.

¿Plantean solo adquisiciones de productos o licencias o acuerdos, o también la compra de compañías?

Siempre estamos abierto a todo, pero en la fase que estamos como empresa queremos centrarnos en acuerdos de licencia o compra de productos y no compra de compañías. ¿Por qué? Porque no queremos distraernos. Comprar una compañía es una distracción, que puede ser buena, pero es una distracción de lo que ahora creemos que vaya a añadir más valor a la compañía, que es asegurar el éxito comercial de Illumetri y Ebglyss. Si hacemos cosas serán cosas que no distraerán a la organización de la gran oportunidad de crear valor que tenemos.

¿Y entre las aprobaciones? La del large field de Klisyri en Estados Unidos puede suponer un gran cambio...

Esperamos que llegue en la segunda mitad del año. Con este producto aspiramos a crecer y volver a beneficios en 2025 en el país. A partir de aquí, también pensamos en la compra de licencias y productos y en utilizar la plataforma que tenemos para lanzar a nivel global nuestros medicamentos.

¿Y el caso de Seysara en China?

Todavía no está aprobada. Hemos enviado el dosier a las autoridades regulatorias y esperamos que nos den el visto bueno en la segunda mitad del año. Además, esperamos poder dar muy pronto noticias sobre el partner con el que vamos a comercializar Seysara para maximizar el potencial del producto en el país.

¿Egblyss también llegará en la segunda mitad del año a España?

Nosotros estamos listos para lanzar mañana, pero estamos en conversaciones con el Ministerio de Sanidad, que nos dé un precio. Calculamos que será en la última parte del año. Puede haber alguna sorpresa, pero no lo sabemos porque es un tema regulatorio.

¿Qué precio barajan?

Nosotros creemos que tenemos el mejor producto del mercado para tratar la dermatitis atópica por su eficacia y seguridad. Por lo tanto, queremos un precio que sea competitivo. El líder del mercado en estos momentos es Dupixent, de Sanofi, entonces lo que buscamos es paridad.

Carlos Gallardo, presidente de Almirall. Alberto Paredes

¿Cuáles son los siguientes hitos de Egblyss?

Ya hemos salido en Noruega. En verano lanzaremos en Inglaterra y luego nos vienen Austria, Dinamarca y España.

Con tantos lanzamientos, los analistas esperan Almirall prácticamente triplique beneficios entre 2024 y 2026...

Asumen que con la aprobación del large field de Klisyri daremos la vuelta al negocio en Estados Unidos, que es neutral en el ebitda, pero negativo en el resultado neto y tiene un impacto a nivel grupo. Pero más allá de este efecto, prevemos que viene una época de fuerte crecimiento, tanto por una aceleración de las ventas como por la expansión de los múltiplos de ebitda en los próximos dos o tres años. Somos reconocidos ya como uno de los líderes en Europa y el siguiente paso es fortalecer esta posición en el continente e irla expandiendo por el resto del mundo.

¿Esta aceleración esperan que lleve Almirall de vuelta al Ibex? La compañía abandonó el selectivo apenas dos meses después de su llegada a la presidencia

No es algo que me preocupe. Nuestra ambición es ser líderes en dermatología médica y estar en el Ibex no creo que nos ayude en esta ambición. Estar o no en el Ibex es un tema más técnico. Obviamente en el Ibex están las compañías más grandes y, como nosotros vamos a crecer, de manera natural es muy probable que acabemos otra vez en el Ibex. Yo lo vería más como una confirmación, una consecuencia de que las cosas se están haciendo bien que no un objetivo de por sí.

¿Y cuándo cree que puede llegar esa consecuencia?

No he dedicado tiempo a pensar en ello. Será en función de cuando el mercado ponga en valor el proyecto y lo reconozca. En las últimas semanas ya hemos subido alrededor de un 10%. En los próximos meses se producirán los lanzamientos para lograr estos 700 millones en ventas y con estas expectativas el mercado lo reconocerá.