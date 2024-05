Meseguer (CSL Seqirus): "La vacunación contra la gripe cae en sanitarios y embarazadas"

La llegada de la empresa australiana CSL al mundo de las vacunas se produjo en el año 2015, cuando adquirió las vacunas de gripe de Novartis. Desde entonces, han ido ganando presencia en España y hoy son líderes, con la mitad de un mercado de 100 millones de euros en sus manos.

¿Podría realizar una radiografía de su compañía y la actividad a la que se dedica?

CSL Seqirus es una multinacional que tiene una madre, que es CSL y este paraguas incluye otras líneas, como el plasma. Nosotros nos dedicamos a las vacunas de gripe en España. Nosotros somos una biotecnológica y desarrollamos productos de valor añadido, innovadores, que no tienen nada que ver, pues, al estándar de las vacunas de gripe tradicionales. A nivel nacional tenemos acuerdos, además, para fabricar en España parte de los procesos. O sea, que estamos involucrados en el país donde vendemos. A nivel global, está también un desarrollo de una vacuna de mRNA, que está lanzada en Japón ya, aunque aún no la hemos lanzado en Europa, pero está en su proceso.

Luego, ¿podemos decir que Seqirus lanzará una vacuna de gripe con tecnología ARN en el próximo año, o dos, en España?

Bueno, yo creo que eso es acelerarlo mucho. De la vacuna que hablaba es para Covid. En gripe la habrá también, muy interesante, pero todavía está en desarrollo.

¿La plataforma de tecnología ARN la ha desarrollado CSL o tiene 'partners' con los que se asocian en diferentes países?

Yo creo que el acierto de nuestra empresa es que tiene muy buenos partenariados. Aquí nos hemos hecho socios de Acturus. Es una empresa americana que se ha demostrado de las mejores o las más punteras en cuanto a mRNA.

¿Qué socios tienen en España y qué les producen?

La parte que se fabrica en España es lo que se llama fill and finish y nos la hace Rovi. Es un socio importante porque tiene una capacidad y una tecnología muy avanzada y no solamente hace el fill and finish de las vacunas para España, sino también a nivel internacional. O sea, tenemos otra vez un partenariado con los líderes del sector. Aparte, tenemos otras fábricas en Liverpool y en Marburg, dentro de Europa, y luego tenemos una nueva que estamos desarrollando en Australia y la de Carolina del Norte, que se dedica al cultivo celular.

Entonces, ¿Liverpool y Marburg hacen el antígeno y después se lo dan a Rovi para que haga la fase final?

Eso es. Incluso Carolina del Norte genera también parte de antígenos que se hacen aquí. Realmente es un hub de colaboración, no solo a nivel básico, sino, digamos, un poco más avanzado. Pero es verdad que tanto los adyudantes como los antígenos se hacen en unas fábricas propias que están repartidas por todo el mundo.

¿Cuántos empleados tienen aquí?

Ahora mismo pasamos de la decena... Es una delegación más comercial, pero tenemos también un departamento médico, logístico, tenemos un poco de todo.

Dentro de los planes que tiene CSL Seqirus, ¿qué se puede esperar de inversión en España?

A corto plazo no se ve que vaya a haber creación de muchos puestos, pero sí es verdad que se evalúa todo. Se evalúa las posibilidades de cada mercado y, por supuesto, la innovación, que es un poco la base de todo. O sea, la idea de CSL Seqirus es tener productos innovadores. Uno de ellos es el adyuvante. No hay ninguna vacuna de gripe comercializada actualmente en España con un adyuvante.

El adyuvante podríamos definirlo como un potenciador de las vacunas para personas mayores o inmunodeprimidas, ¿verdad?

Es justo eso. Buscamos gente que tiene un perfil de inmunonescencia por la edad, pero cada vez se ve que es más efectivo a edades más tempranas. Originariamente estaban indicados a partir de 65. Recientemente hemos tenido la ampliación de la indicación a partir de 50. Con lo cual, la gente que tenga 50 o más años se puede beneficiar de una vacuna que tiene un adyuvante que aumenta el poder o la capacidad que tiene de generar protección.

¿Qué cuota de mercado tienen en España? ¿Cuántas vacunas vendieron en 2023?

El mercado español son 12 millones de dosis y unos 100 millones de euros aproximadamente al año. Nosotros somos líderes.

Hablando de factura farmacéutica, no parece que 100 millones sea una cantidad grande si lo comparamos con otras partidas de gasto. ¿La vacuna es coste-eficiente?

La vacunación es siempre lo más eficiente. Se han calculado ahorros de más de cien millones, incluso yo he visto un estudio que habla de quinientos millones. La cantidad de gasto de la carga de la enfermedad a nivel hospitalario -una urgencia, una UCI- vale mucho al día, cuatro mil euros al día. Al final sumas y sale rentabilísimo. Pero aquí la clave de todo es que hay más de dos o tres mil muertos al año por gripe.

¿Cómo han estado las coberturas vacunales de gripe en la última temporada?

Las coberturas vacunales a nivel global después de la pandemia han bajado. Y han bajado de distintas maneras según las comunidades y según los rangos etarios que cojamos para analizarlo.

Pero en general han bajado.¿Por qué? ¿Los españoles nos hemos vuelto antivacunas tras la pandemia?

Estamos estudiándolo. Nosotros estamos muy preocupados en las caídas de las coberturas. Porque la percepción de la eficacia de la vacuna es con altas coberturas. Si se vacuna a menos gente, da la sensación de que hay más gripe. En la mayoría de los mayores de 60, que son los que están recomendados, es donde menos se ha visto afectada la caída de la cobertura.

Entonces, ¿Dónde se ha visto la caída de la vacunación?

En la franja de profesionales sanitarios, de embarazadas.