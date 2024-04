La cardiopatía isquémica, la patología más mortal

A finales del año pasado el grupo de música Andy y Lucas anunciaba que se separaba y deja, al menos, temporalmente los escenarios. El motivo no es otro que los problemas de salud que sufre uno de ellos. Lucas confesó que tiene una afección cardíaca y su especialista le ha prohibido continuar con ese ritmo de vida. El cantante gaditano, de 41 años, empezó hace ya cinco años con unos mareos. Este es uno de los múltiples síntomas de la enfermedad conocida como cardiopatía isquémica.

Pero, ¿en qué consiste exactamente esta patología? Se trata de una enfermedad, también conocida como "enfermedad de las arterias coronarias", provocada por el estrechamiento de las arterias que van al corazón. Este obstáculo ocasiona que llegue un menor flujo de sangre al corazón y cause un desequilibrio en el aporte de oxígeno al miocardio (tejido muscular del corazón). Hay ciertos factores de riesgo como ser hombre, de edad avanzada, altos niveles de colesterol, el consumo de tabaco o hábitos de vida no saludables que dificultan la desaparición de la grasa que se va acumulando en las paredes de las arterias.

Pese a que es una patología que si se detecta a tiempo se puede controlar con tratamiento farmacológico y cambio de hábitos, la realidad es que se trata de la principal causa de mortalidad por enfermedad cardiovascular en el mundo con una tasa estandarizada por edad de 108,8 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos que recoge el informe Carga Global de Enfermedades (GBD) publicado en el Journal of the American College of Cardiology.

Una situación que es extrapolable a España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 –último año completo con registros– fallecieron 29.068 personas a causa de enfermedades isquémicas del corazón, un 0,7% más que el año anterior. Pese al ligero aumento que se registra en 2022, la realidad es que se trata de una enfermedad cada vez menos mortal. En 2009, primer año que recoge la serie histórica del INE, fallecieron 35.614 personas. Esto supone un descenso de algo más de un 18% en 13 años. Además, desde 2019 las muertes se sitúan por debajo de la barrera de las 30.000 anuales. El mínimo histórico se registró en 2021 cuando los fallecimientos cayeron hasta los 28.852.

Se trata de una patología que se da más entre los hombres que entre las mujeres. Los datos del INE relativos al año 2022 muestran que el 62% de los fallecidos por enfermedades isquémicas fueron varones, frente al 38% de ellas. En datos totales se traduce en 17.981 muertos frente a 11.087 fallecidas.

Causas de muerte más frecuentes

Las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte en el país solo superada por la Covid-19, que en el mismo periodo causó 31.606 defunciones en total, lo que representa prácticamente un 20% menos que en 2021.

La presencia del coronavirus en el primer puesto de la tabla se debe al momento concreto que atravesaba la pandemia. De hecho, cabe destacar un descenso del 82,1% respecto al primer semestre de 2022. Esta causa ha pasado de ser la enfermedad con más fallecidos en 2020, 2021 y 2022 a no estar entre las diez más frecuentes como causa de muerte en la primera mitad de 2023. En segunda posición se encuentran las enfermedades cerebrovasculares, con 24.688 fallecimientos en 2022, lo que supone un descenso del 0,7% en comparación con los datos que se registraron en 2021. El último puesto del podio lo ocupa el cáncer de bronquios y pulmón, que en 2022 se cobró 22.712 vidas, un 1,3% más que el año anterior. Estas tres causas de defunción representaron cerca del 16,5% de todos los fallecimientos que se registraron en España en 2022.

Pese a ser las tres enfermedades más mortales de España no se observan grandes diferencias con respecto a periodos anteriores, algo que sí ocurre con otras patologías. Entre las que causan la muerte más frecuentemente, las que más aumentaron en los seis primeros meses de 2023 fueron la neumonía (36,5%) y las patologías crónicas de las vías respiratorias inferiores (14,8%).