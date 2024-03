Bayer hará despidos para ahorrar 2.000 millones al año y pone en pausa la división de su negocio

Bayer anuncia un plan estratégico para ahorrar 2.000 millones de euros anuales a partir de 2026. Este consiste en realizar despidos y el recorte del 40% de los puestos directivos. Además, pone en pausa la división de su negocio de medicamentos sin receta (Consumer Health).

El consejero delegado de la farmacéutica alemana, Bill Anderson, no ha querido dar el número exacto de afectados, pero ha asegurado que serán "sustanciales". Además, ha puesto como ejemplo la eliminación de dos de cada cinco puestos de dirección en su área de farmacia en Estados Unidos, aunque en este caso "habrá una amplia gama de empleos".

A cierre de 2023, la compañía alemana tenía casi 100.000 trabajadores y más de 17.000 directivos, una cifra que se reducirá para que el ratio de empleados por mando pase de entre ocho y nueve a entre 15 y 20.

Cabe mencionar el ERE que Bayer realizó en España en la segunda mitad de 2023. En un primer momento, la compañía preveía expulsar de la plantilla a 135 trabajadores, aunque finalmente fueron entre 113 y 112 empleados.

En cuanto a la división de su negocio, la farmacéutica alemana apunta que existen costes y posibles cargas fiscales que lo desaconsejan en estos momentos, pero no cierra las puertas a esta posibilidad en el futuro. "Nuestra respuesta es 'ahora no' y esto no debe malinterpretarse como 'nunca'", ha afirmado el consejero delegado de la empresa, Bill Anderson. "Por supuesto mantendremos la mente abierta", ha agregado.

Además, durante los próximos dos o tres años, la firma afirma que va a poner el foco en reforzar su cartera de medicamentos, abordar litigios – por ejemplo, las demandas a las que se enfrenta en Estados Unidos por uno de sus herbicidas -, reducir la deuda e imponer su nuevo modelo operativo de propiedad compartida dinámica para mejorar el desempeño.

Bayer pierde 2.941 millones

En 2023 Bayer entró en 'números rojos' al perder 2.941 millones de euros frente al beneficio de 4.150 millones que cosechó el año anterior. Además, sus ingresos disminuyeron un 6,1%, pasando de 44.898 millones en 2022 a 47.637 millones hasta el pasado diciembre.

Todas sus áreas de negocio han protagonizado una disminución de la facturación. No obstante, su división de productos fitosanitarios y agrícolas Crop Science presentó la mayor bajada en ingresos, es decir, un 7,5%. La empresa achaca esta cifra a la caída de precios de los productos que contienen glisofato.

Además, la división farmacéutica registró un 6,1% menos en sus ingresos (4.579 millones) y la de cuidado personal un 0,8% menos (6.027 millones). Por otro lado, la compañía registró una deuda de 34.398 millones, un 6,5% más.

