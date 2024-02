11.755 médicos aprueban el examen MIR, pero solo hay 8.772 plazas

Los resultados del examen MIR ya son públicos. El 92% de los estudiantes que se presentaron han logrado pasar la nota de corte. En concreto, 11.755 médicos. Sin embargo, solo hay 8.772 plazas disponibles. Según el Ministerio de Sanidad, se trata de datos provisionales y ahora es el momento de que los aspirantes empiecen a pugnar e impugnar por la especialidad que quieren.

El MIR tuvo lugar el penúltimo sábado de enero de 2024 en 28 localidades, junto al respectivo examen para Enfermería (EIR) y Farmacia (FIR), entre otros. En total, se presentaron a las pruebas 25.504 personas y aprobaron 23.437, es decir, el 92%. Ahora, pueden optar a las 11.607 plazas que oferta el Ministerio de Sanidad esta temporada, un 5% más que el año pasado.

La titulación de Medicina posee el mayor paquete. En total, 8.772 puestos, un 3% más que el año pasado. Medicina Familiar y Comunitaria tiene la mayor cantidad de plazas, con 2.492. Y es que, la especialidad padece un déficit de profesionales sanitarios crónico. También escasean facultativos en pediatría y anestesiología . Por ello, se ofertan más de 500 y 427 puestos respectivamente. Por otra parte, traumatología, una de las ramas de la medicina con mayor lista de espera, acogerá a 286 nuevos médicos.

El sistema de elección de los futuros puestos de trabajo lastra las convocatorias MIR en los últimos años. El estudiante marca una serie de posibilidades a las que quiere optar, pero luego renuncia a unas en favor de otras. Esto provoca que algunas plazas queden desiertas, agravando las necesidades del sistema.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad tendrá que solucionar en el futuro la creación de más centros docentes. Para simplificar, no todos los hospitales y ambulatorios están preparados para formar a los médicos del mañana. Por ejemplo, en Atención Primaria, se han ofertado prácticamente el 100% de la capacidad formativa del sistema. Si no se amplía el escenario, es posible que los número no cuadren en un futuro cercano.

Asimismo, Enfermería cuenta con el segundo paquete de plazas más grande, con 2.108 (un 7% más respecto a 2023). Dentro de la titulación, destaca la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria ya que es la que oferta más plazas. En concreto, 891. Respecto al resto de carreras, Farmacia posee 340 puestos, Psicología 247, Biología 65, Física 48 y Química 27.