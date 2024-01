Los 'Juegos del MIR': 30.000 alumnos lucharán por 11.000 plazas

El Ministerio de Sanidad se convertirá este sábado en un campo de batalla donde se disputarán los Juegos del MIR, un spin off sanitario que retrotrae a la memoria las famosas películas donde Jennifer Lawrence se jugaba la vida por sobrevivir. Más de 30.000 estudiantes lucharán por su sueño profesional. Son 11.000 plazas en juego (un 3,5% más que el año anterior), por lo que solo uno de cada tres conseguirá su objetivo. El famoso arco de guerra de la protagonista se sustituirá por una batería de conocimientos que serán, a la postre, la medicina del futuro.

Pero del Paseo del Prado no solo saldrán médicos. También se rifan las plazas para enfermeros, psicólogos y farmacéuticos. En el caso de los primeros, saldrán 8.682 profesionales, de los cuáles 2.492 (el 28,7%) serán médicos de familia, uno de los talones de Aquiles del sistema sanitario, ya que los alumnos cada vez ven menos atractivo trabajar en los centros de salud.



Habrá también algo más de 500 plazas de pediatría (el 5,9% del total) y 427 de anestesistas (el 4,9%), dos de las especialidades donde la Organización Médica Colegial ha incidido en diferentes ocasiones por la acuciante falta de profesionales. Traumatología, una de las especialidades con la lista de espera más amplia, sumará 286 puestos, un 3,3% del total de la oferta.



La ministra de Sanidad, Mónica García, que es médica, presumía de su primera convocatoria porque el número de plazas ofertadas es el más grande de la historia. Sin embargo, ofrecer más puestos no es la solución para acabar con la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud.



El sistema de elección de los futuros puestos de trabajo lastra las convocatorias MIR en los últimos años. Hoy en día, el estudiante marca una serie de posibilidades a las que quiere optar, pero luego renuncia a unas en favor de otra. Esto provoca que queden desiertas plazas, mermando las necesidades del sistema. Solo un dato que revela que las aspiraciones de los futuros médicos distan mucho de las necesidades del sistema sanitario: en 2023, las plazas más demandadas fueron dermatología y cirugía plástica.



Hay profesionales que argumentan que lo mejor sería un sistema de elección directa. Es decir, recuperar el argumento de la película de supervivencia y que el mejor de todos eligiera su plaza y, a partir de ahí, tirar de la lista hacia abajo hasta que no quede una sola plaza por elegir. Pero claro, esto va en contra de la vocación y quizá de la calidad, ya que un futuro cardiólogo puede acabar de neurólogo y viceversa. Sea como fuere, los Juegos del MIR que se celebran cada año deben ajustar sus reglas para que los ciudadanos puedan tener el mejor sistema sanitario posible.



Pero si los futuros médicos lucharán hasta la extenuación este sábado, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas también tienen una serie de deberes para hacer de la batalla un campo de juego justo. Hay plazas de muy difícil cobertura que incluso algunos estudiantes la observan como un castigo más que como un premio tras tantos años de estudios. Pocos quieren acabar en una pedanía donde hace falta (y mucha) un profesional sanitario para no abandonar aún más a la España vaciada. Hacen falta munición (incentivos, ya sean económicos o de otra índole) para que algunos de los soldados que disputarán la batalla profesional de su vida este sábado vea que ese puesto de trabajo es una recompensa ajustada a sus pretensiones.



El otro problema a solucionar en el futuro es el de los centros docentes. Para simplificar, no todos los hospitales y ambulatorios están preparados para formar a los médicos del mañana. Por ejemplo, en atención primaria, se han ofertado prácticamente el 100% de la capacidad formativa del sistema. Si no se amplía el campo, es posible que los números no cuadren en el futuro cercano.

Condiciones económicas



La historia de la trilogía de los Juegos del Hambre muestra una hipérbole del ascensor de clase social. Sin embargo, aunque la plaza MIR asegura un buen puesto de trabajo para toda la vida, los comienzos son difíciles y quedan lejos de la mansión de la que disfruta Lawrence una vez que se convirtió en la única superviviente. Sueldos de unos 1.200 euros al mes o jornadas maratonianas motivadas por las guardias serán un peaje que pagarán cada uno de los elegidos antes de ascender al sueño profesional.

Con todo, es un peaje a pagar que ocurre en muchas otras profesiones y el premio final sigue siendo de los más jugosos de España. Dispondrán de un buen sueldo para toda la vida, que se asemeja con la gratificación de la protagonista de la película, que además del casoplón también tenía un sueldo Nescafé.

Pero antes de todo, toca pasar por el Ministerio de Sanidad. Quedan 24 horas para que comiencen los Juegos del MIR, uno de los más prolíficos en plazas y concursantes. Y en esta ocasión, solo podrán quedar 11.000. Suerte.