Sanidad y las comunidades no llegan a un acuerdo sobre el uso obligatorio de la mascarilla en ambulatorios y hospitales

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido hoy en un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para debatir la vuelta del uso obligatorio de la mascarilla ante el aumento de casos de virus respiratorios y el colapso de los ambulatorios y hospitales, sin embargo no se ha llegado a un acuerdo y será dentro de dos días cuando se produzca el 'juicio final'.

El ministerio ha presentado una propuesta con varias medidas a las autonomías y les ha dado 48 horas, es decir, hasta el miércoles para pronunciarse y enviar sus contrapropuestas. Sin embargo, todas las regiones han rechazado las medidas. Han abogado por que el uso del cubrebocas no sea obligatorio, sino que cada comunidad pueda establecer sus criterios de exigencia o recomendación. De hecho, Comunidad Valenciana ha impuesto obligatoriamente la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios, Cataluña, Asturias y Murcia en el primero mencionado, y Aragón ha imperado a los profesionales sanitarios a usarlas. Mientras tanto, Galicia, Navarra, País Vasco, Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha y Castilla y León solo la recomiendan. Además, Sanidad también ha propuesta su uso en las farmacias.

Otra de las medidas que estaba encima de la mesa era una baja laboral de tres días sin necesidad de justificante por parte del facultativo para enfermedades leves. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha indicado que esta medida ya fue solicitada por sociedades científicas y profesionales sanitario. Cabe subrayar que esta medida ya ha sido implantada en otros países como Suecia, Reino Unido, Alemania y Portugal. "La situación es para preocuparse. Estamos en unos niveles de gripe de mayor intensidad que los últimos años", recalcaba la ministra de sanidad, Mónica García, antes de que comenzase la reunión en una entrevista en Onda Cero.

Según los profesionales sanitarios, muchas personas acuden al médico sin necesidad y favorecen el colapso. Es decir, un gran número van a los centros sanitarios con una sintomatología muy reciente y el doctor no sabe cuál es claramente el origen de la patología porque al no haber pasado un tiempo prudencial para que la enfermedad evolucione no hay datos. Los facultativos exponen que se deben esperar entre 48 y 72 horas a que se desarrolle y durante ese tiempo utilizar la automedicación responsable. Si tras tres días el paciente no mejora, entonces es el momento de acudir al ambulatorio.

Por otra parte, Sanidad propone que todos los hospitales cuenten con planes de contingencia para enfrentarse al incremento de carga asistencia. Incluye el refuerzo de recursos humanos y materiales, reorganizar los servicios y en caso de ser necesario imponer criterios de priorización que impliquen aplazar intervenciones, pruebas o consultas de carácter no urgente. De hecho, algunos centros hospitalarios ya han puesto encima de la mesa cancelar las cirugías no prioritarias.

Los últimos informes epidemiológicos publicados por el Instituto de Salud Carlos III son de la semana del 25 al 31 de diciembre de 2023. En ellos se identificó un aumento de infecciones respiratorias agudas, pasando de los 908,6 casos por cada 100.000 habitantes a los 952,9 por cada 100.000 (un 4,8% más). El 98,9% de los pacientes presentaban un cuadros de gripe A.

Una sanidad pública rota

Las Urgencias de los hospitales y los ambulatorios padecen un mal endémico desde hace tiempo. Ambos están perdiendo recursos humanos y esto se traduce en más pacientes por médico y el aumento de las listas de espera. También muchas Urgencias Extrahospitalarias están echando el cierre. Si a estos 'síntomas' se añade un aumento de la incidencia de casos por enfermedades respiratorias – principalmente gripe A – la cuerda se tensa más y acaba rompiéndose.

En el caso de los ambulatorios, las consultas con el médico de familia han aumentado entre un 30 y 40%. Es más, siete de cada diez pacientes que acuden presentan un cuadro de virus respiratorio. Por otro parte, los hospitales presentan otra dificultad: ingresar a los pacientes. Y es que, si una persona padece Gripe A o Covid, entre otros; hay que aislarle y no puede compartir habitación, limitando estos espacios.

