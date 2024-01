Paniceres (Sanir): "No vamos a ganar cuota de mercado a cualquier precio, no es nuestra filosofía"

El nacimiento y los primeros pasos de Sanir, filial de Alsa dedicada al transporte sanitario, es decir, a las ambulancias; están siendo una grata sorpresa en el sector de transporte sanitario, tanto urgente como programado. En poco más de un año han experimentado un gran crecimiento y la compañía ya estima más que duplicar su facturación en dos años. Su director ejecutivo, Carlos Paniceres, analiza las primeras y futuras acciones que experimentará la empresa.

Cuando Alsa entró en el negocio del transporte de emergencias fue en verano de 2022. Tras algo más de un año, ¿Ccuál es el balance de la compañía y las perspectivas que se manejan?

Hemos duplicado el tamaño de la compañía en un año, por lo que estamos muy contentos. Es cierto que el contrato que hemos conseguido más llamativo es el del transporte urgente de la Comunidad de Madrid, pero ha habido más hitos. En el ámbito del transporte privado en Madrid hemos cerrado varios acuerdos. Por ejemplo, destacaría el acuerdo con Sanitas, que además tenía el servicio internalizado y lo ha externalizado con nosotros. También somos el socio de referencia de Fraternidad en la Comunidad de Madrid, así como también hemos firmado acuerdos con Quirón o Clínica de Navarra.

¿Con qué facturación cerró 2022 y cuáles son las perspectivas para el año que acabamos de dejar atrás, el 2023? ¿Hay previsiones para más allá?

Las estimaciones que maneja Sanir respecto a los ingresos de la compañía es alcanzar los 20 millones de euros a cierre de año, y prevén llegar a los 35 millones de euros en 2024. De cara a 2025 esperamos que se alcancen los 50 millones de euros. De todas formas, hay muchos concursos como son los del País Vasco, Galicia, Cantabria, Aragón, Cataluña, Castilla- La Mancha o el transporte programado de Madrid. Esto significa que las previsiones están sujetos al devenir de estos acuerdos. Lo que sí decimos es que los concursos que ganemos será porque son sostenibles desde el punto de vista económico. No vamos a ganar cuota de mercado a cualquier precio porque no es nuestra filosofía. De hecho, acabamos de rechazar un proyecto por esta razón. Hay muchos ejemplos de contratos que han acabado en conflictividad y nosotros no vamos a participar de ello. Si se quiere un servicio de calidad no nos podemos hacer trampas al solitario.

"El contrato que hemos conseguido más llamativo es el de la Comunidad de Madrid"

Ha enumerado siete contratos públicos, ¿Sanir va a concurrir a todos?

Vamos a ir a todos los que sean sostenibles. A Cantabria no hemos ido porque hemos hecho nuestro plan de negocio y creemos que el planteamiento no era sostenible. Vamos a estudiar todas las demás. Por ejemplo, ahora estamos planteando Cataluña y de ir iremos con un socio local. En cuanto a los demás, vamos a analizarlos al tiempo que vamos incorporando talento a la compañía y vamos creciendo. Yo nací en este sector y sé que hace falta conocimiento.

A medio o largo plazo, ¿Sanir piensa en abordar otros mercados más allá de España o se centran principalmente en el negocio local?

Es una posibilidad que se planteará. El objetivo claro es ser líderes en España, pero también, es cierto que somos socios de una multinacional como Alsa, que está en Europa y parte de África. Poco a poco iremos pensando en crecer, pero con racionalidad. No tenemos las prisas que pueden tener otras fórmulas como la del capital riesgo. Nosotros tenemos un proyecto que se basa en estándares de calidad y pensando en el medio y largo plazo. Y luego tenemos muy claro que hay que dialogar con las administraciones para hacer unos contratos que sean sostenibles y que proporcionen calidad para los usuarios. Para nosotros, la Comunidad de Madrid, ha sido el inicio porque curiosamente no existía una empresa de ámbito nacional con el servicio.

"De cara al año 2024 prevemos llegar a los 35 millones de euros en ingresos"

Hace un momento hablaba de Sanitas, Clínica de Navarra o Quirón, ¿desde cuándo tienen cerrados estos contratos con estas compañías?

Creo que lo firmamos a principios del año 2023. Fraternidad fue después en verano. También contamos con el contrato de Ifema, que acabamos de renovar, y también ahora tenemos el del circuito de Jarama.

¿Hasta cuándo Sanir tiene cerrado el servicio de ambulancias con estos grupos privados?

Sin querer meter la pata, porque no le lo sé de memoria, son alrededor de unos cuatro años, aunque siempre están sometidos a una comisión de seguimiento.