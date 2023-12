Sanitas, Quirón y Clínica de Navarra fían a Alsa el servicio de ambulancias

Tras algo más de un año de existencia, Sanir, la filial de servicios de ambulancia de Alsa, se está haciendo fuerte, tanto en el mercado público como en el privado. De hecho, en este último segmento ha conseguido hacerse con contratos con los principales grupos hospitalarios privados de España. Durante los próximos años se encargará del transporte en ambulancia de Sanitas, Quirón y Clínica de Navarra, tal y como ha reconocido el CEO de Sanir, Carlos Paniceres, a elEconomista.es.

La compañía, además, acaba de cerrar un acuerdo para prestar también su servicio de transporte sanitario para el circuito de Jarama y desde hace ya un tiempo también se encarga de hacer lo propio en Ifema. Todos estos contratos se suman a los que ha conseguido mediante concurso público, donde destaca el transporte de ambulancias urgente para la Comunidad de Madrid.



Tras esta serie de contratos conseguidos, las estimaciones que maneja Sanir respecto a los ingresos de la compañía es alcanzar los 20 millones de euros a cierre de año, y prevén llegar a los 35 millones de euros en 2024. El incremento de casi el 100% de la facturación radica en la proliferación de contratos públicos que se esperan para el año que viene. Además de la ambulancia programada para Madrid, hasta siete comunidades autónomas presentarán concurso, entre las que se encuentran Castilla-La Mancha, Andalucía o Cataluña.

Eso sí, Paniceres es muy claro al señalar que no concurrirán a un concurso que no vean sostenible desde el punto de vista económico, es decir, no tirarán los precios para conseguir cuota de mercado.



La estrategia del grupo pasa por convertirse en un líder nacional, pero no se descarta la internacionalización de la compañía. Eso sí, será a largo plazo porque el objetivo primario es consolidarse en el territorio nacional. De hecho, de cara a 2025, Panicero revela que su compañía espera llegar a una facturación de 50 millones de euros.



Con todo, la progresión de Sanir en su primer año de vida se puede calificar como exitosa. Ahora habrá que esperar para ver si las previsiones que maneja la propia compañía se corresponden con la realidad.