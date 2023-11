"En España tenemos activos 47 ensayos clínicos donde hay enrolados más de 5.000 pacientes"

La revista de Sanidad de elEconomista.es entrevista al director general de Merck en España. Manuel Zafra, quien repasa toda la actualidad de la compañía y avanza algunos planes de futuro en el país.

A nivel nacional, ¿qué resultados obtuvisteis en 2022 y cómo está evolucionando 2023?



En 2022, a nivel global, hemos facturado algo más de 22.000 millones de euros. Hemos tenido un crecimiento bastante razonable a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. El 2023 lo consideramos un año de transición, donde nuestra área de Healthcare es el que está yendo realmente bien este año, con un crecimiento acumulado del 11%. Sin embargo, los sectores de Life Science y de Electronics este año están más afectados por las vacunas de Covid, las guerras, las tensiones en las cadenas de suministro... Esperamos que el 2024, a nivel global, vuelva a ser un año de crecimiento. En España, el 2023 está siendo un buen año, estamos creciendo como afiliada un 14% y la buena noticia es que las áreas están creciendo a doble dígito. Es algo de lo que estamos realmente contentos.



¿Cuáles son los próximos lanzamientos que tiene la compañía para este año y el que viene?



Este año han pasado dos hitos muy importantes. Uno ha sido el lanzamiento de una terapia dirigida para pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. Es un tumor muy agresivo, difícil de tratar y no había ninguna terapia dirigida para unos 300 pacientes anuales que sufren de este subtipo. Los resultados de los ensayos fueron muy buenos, con una tasa de respuesta del 45% y, sobretodo, la supervivencia global era de casi veinte meses. El otro gran hito ha sido nuestro producto para tratar el cáncer uroterial avanzado. Tenía una restricción dependiendo de un biomarcador, aunque en el estudio había demostrado que ambos pacientes se beneficiaban. Es una restricción puramente economicista. Yo llegué en julio de 2022 a la compañía y nos marcamos como reto hablar con el Ministerio de Sanidad porque éramos conscientes de que se quedaban muchos pacientes que se podía beneficiar de este tratamiento sin tener acceso. Después de muchos meses hablando, desde el 1 de septiembre se le ha quitado la restricción al medicamento. Además de todo esto, tenemos dos productos en sus últimas fases de ensayo clínico. Uno es para esclerosis múltiple y puede cambiar el paradigma del tratamiento de esta enfermedad. El otro fármaco es para el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello y creemos que va a ser el primero de su clase. Ambos tratamientos los esperamos para 2025.

Merck tiene plantas de producción en España, una en Madrid y otra en Barcelona. ¿Qué se produce allí?



El centro de Madrid, que está situado en Tres Cantos, es una planta de biotecnología donde se fabrica el 100% de toda la hormona de crecimiento que Merck comercializa en el mundo y también fabricamos el 80% de todas las hormonas para los tratamientos de fertilidad que Merck comercializa a nivel mundial. Es una de las joyas de la corona para la compañía en cuanto a producción por la importancia estratégica y por la tecnología instalada. El otro centro está en Mollet del Vallès. Allí tenemos una planta farmacéutica clásica, donde se fabrican tanto sólidos como efervescentes y antibióticos. Aproximadamente se hacen unas 270 presentaciones diferentes y 2.000 millones de dosis anuales y exportamos a más de 45 países. Además de esta planta farmacéutica, hay al lado una planta química y ahí fabricamos principios activos para la industria cosmética, también excipientes para la industria farmacéutica, donde varios de ellos se utilizaron en las vacunas del covid, y fabricamos principios activos para productos farmacéuticos como la metformina. Esta producción esta tanto para nosotros como para terceros.



¿Hay intención de traer nuevos productos de Merck para que se fabriquen en estas fábricas?



Está siempre en la agenda. La planta de Mollet tiene mucha versatilidad, y es una de las plantas más importantes de Merck.



¿Cuál es la importancia que Merck le da a su negocio en España dentro del contexto mundial?



No sé si decirte Top Five, pero Top Ten seguro. No sabría poner una posición en un ranking, pero sí sé decirte que para Merck, España es un país muy importante por varios elementos. Primero por el negocio que expliqué al principio, que implica que seamos el cuarto país de Europa en volumen de negocio. Además, somos un país importante porque tenemos planta de producción y estratégicamente es importante. Pero hay elementos más que nos hacen importantes. La empresa tiene muy claro el potencial de innovación que hay en España y la calidad de los investigadores. Prueba de la apuesta es que tenemos 47 ensayos clínicos activos en España con más de 5.000 pacientes enrolados.



¿Qué inversión económica asociada a estos ensayos hace la compañía en España?



A nivel global invertimos unos 2.500 millones de euros. En 2022 esta cantidad creció un 14% respecto a 2021. La compañía sigue apostando por el I+D+i y tiene claro en su estrategia de futuro que si no lo hacemos así no habrá mañana.



De los ensayos que hay en España, ¿hay alguno especialmente estratégico para la compañía?



De los dos medicamentos que hablaba hace un momento de cara a 2025, ambos se están ensayando en España.

Se ha sacado a audiencia pública el Real Decreto que trata de acelerar el tiempo de aprobación de los medicamentos en España. ¿Cuál debe ser la receta mágica?



No sé si alguien la tiene, pero hay un elemento crucial, que es la colaboración entre todos los actores. Hay un canal abierto entre la industria y el Gobierno y dialogando podemos conseguir solucionar el problema. En ese documento de audiencia pública te das cuenta que ambos pensamos igual y es que estamos en un momento difícil para la industria farmacéutica, un momento donde hay que tomar decisiones que permitan tener un acceso rápido y equitativo de los medicamentos a los pacientes.

