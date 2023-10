Casi la mitad de los españoles han cambiado su dieta por la subida de los precios

El precio de los alimentos están subiendo desde hace un año como consecuencia de la crisis energética e inflacionaria, la guerra en Ucrania y la sequía, entre otros. El 49% de los españoles han tenido que cambiar su cesta de la compra y, en consecuencia, su dieta, según el "IV Estudio de Salud y Vida", elaborado por la aseguradora Aegon.

El 66% de los españoles en una situación económica desfavorable se han visto obligados a modificar su alimentación. Es más, cinco de cada diez mujeres consideran que ha modificado su cesta de la compra, mientras que el 47% de los hombres también lo ha hecho. De hecho, casi tres de cada cinco personas entre 26 y 40 años la han modificado.

Si se analiza por comunidades autónomas, los canarios, con un 66%, son los ciudadanos que más han visto perjudicada su alimentación. Le sigue Extremadura y Navarra con un 62% y 52% respectivamente. En la otra cara de la moneda, los gallegos, con un 37%, son los que han modificado menos su dieta. Por detrás, se encuentran Asturias con un 41% y Castilla y León con un 43%.

La mitad de la población ha dejado de consumir pescado, según el estudio. Eliminarlo de la dieta tiene una serie de consecuencias para el organismo. Y es que, contiene una gran cantidad de nutrientes que no es del fácil encontrar en otros alimentos. Destaca la vitamina D o los ácidos grasos omega-3 que ayudan al cerebro y a que el cuerpo funcione mejor.

Además, desterrarlo durante largos periodos de tiempo podría aumentar el riesgo de episodios relacionados con el corazón, por ejemplo, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, entre otros. En cambio, consumir pescado al menos dos veces a la semana ayuda a mejorar la salud del corazón al reducir la presión arterial, el potencial de coágulos sanguíneos y latidos cardíacos irregulares y los lípidos.

Según el estudio, el 34% de las personas han eliminado de su dieta la carne. Su supresión la baja de tres nutrientes esenciales. En concreto, las proteínas – son imprescindibles para mantener la masa muscular, en especial si se realiza actividad física o deporte -, hierro y vitamina B12.

También el 18% han prescindido de la fruta. Los expertos indican que este alimento es una fuente de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Si una persona no come fruta, puede ser propensa a sufrir deficiencias nutricionales, especialmente de vitamina C y A, y folato. De igual importancia, el 17% ha eliminado los cereales y el 11% los lácteos de su cesta de la compra.