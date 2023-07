Carlos Murillo (Pfizer): "Peligra la inversión de 8.000 millones de la industria farmacéutica en España"

Pfizer llevó a cabo a finales de 2022 una reestructuración de la compañía a niveles de mando en Europa. El resultado fue una estructura más horizontal donde en lugar de reportar por áreas terapéuticas pasó a hacerlo por país. Como resultado, Carlos Murillo aterrizó en España para hacerse cargo de la compañía.

Pfizer ha tenido grandes resultados durante la pandemia gracias a su vacuna. De hecho, superaron la barrera de los 100.000 millones de ingresos. Pero ahora habrá una bajada sustancial. ¿Cómo espera este año y los siguientes?

Efectivamente batimos un récord histórico en la industria en volumen de ventas el año pasado y este año va a ser menor. Pero si eliminamos el portfolio del Covid, estamos en un momento de mucha expectativa por crecimiento en base a lanzamientos nuevos.

Si quitamos la rama del Covid, ¿los resultados de Pfizer que se esperan para este año serían semejantes a los de 2019?

Sí, hasta mayores en realidad porque estamos viendo el efecto de nuevos medicamentos. La expectativa de crecimiento de la compañía es que hasta el 2025 se mantendrá un 6% de crecimiento orgánico. Esa es la cifra que se ha comunicado a los analistas. Tenemos una cartera diversa, con productos que vienen en un ciclo de vida de perdida de exclusividad, pero con otros que están más bien entrando en la fase de lanzamiento.

En estos 6 meses que quedan de año y principio de 2024, ¿qué nuevos medicamentos podemos ver de Pfizer en España?

Acabamos de lanzar Vyndaqel, para los pacientes con amiloidosis cardiaca por transtiretina, y Sivinco que es un medicamento para dermatitis atópica. Además, estamos en negociación de un producto para migraña que todavía no tiene la financiación. A nivel de Europa, estamos esperando la aprobación de la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial.

¿Qué planes de inversión hay para el país?

La planta que tenemos en San Sebastián de los Reyes recientemente ha recibido una inversión de cerca de 100 millones de dólares. Es una instalación muy importante porque desde aquí se están produciendo dos productos para hemofilia y se exporta el 95% de la producción a 70 países. Por otro lado, España es una potencia en investigación clínica. Para Pfizer es, en Europa, el segundo país con más investigación clínica y el primer país de investigación clínica oncológica. Nosotros realizamos 87 estudios científicos ahora en España con más de 600 hospitales e instituciones y conlleva una inversión anual de más o menos 55 millones de euros. Pero hay una realidad que es la que estamos enfrentando las compañías y es que el acceso de los pacientes a nuevos medicamentos en España está muy atrás comparativamente.

A finales del año pasado la industria se reunió con el Gobierno y se comprometió a invertir 8.000 millones de euros. A cambio se quería arreglar el problema del acceso a los nuevos medicamentos. Fue entonces cuando se prometió una reforma legislativa para conseguirlo. No ha ocurrido y ahora con unas elecciones no se sabe cuando va a ocurrir. ¿Peligra la inversión?

Sí peligra. Porque justamente estaba condicionada a estos avances. Al final se trata de tener realmente condiciones que permitan hacer esta inversión; para que esos medicamentos lleguen a los pacientes. Primero tenemos una legislación muy antigua. Tenemos un proceso de incorporación de nueva tecnología donde los decisores están tomando la decisión en base al criterio económico y no al tecnológico. Una de las cosas que estamos hablando es que se tienen que separar esos procesos de evaluación. Primero puede ser la evaluación tecnológica, la validez de esa nueva terapia, separada de la parte económica, pero cuando las personas que toman una decisión están en realidad contratadas para controlar el gasto, porque esa es la función que tienen muchas de las personas que se sientan en la Comisión Interministerial, ahí está la realidad. No se aprueba la nueva tecnología porque para estas personas por la que las mide es por el control presupuestario.

Por otro lado, desde Europa, Ursula Von der Leyen ha asegurado que tiene el plan de reducir en dos años la duración de las patentes...

Esta nueva legislación europea es realmente un desincentivo para ver a Europa como un polo de investigación en un momento en el que además China nos acaba de superar.

¿No se puede innovar en sistemas de pago o en fórmulas de contratación?

Totalmente. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, pero para lograr eso tienes que tener un marco legal que te permita hacer algo. También tienes que tener decisores en el otro lado de la mesa que justamente no sean los que solamente firman el gasto. Las cosas requieren de un marco legal diferente, de un proceso distinto y de disponibilidad de las empresas para hacer las cosas diferentes. Y realmente estamos en eso. No llegamos y decimos este es mi medicamento, este es mi precio y se acaba. No. Vamos a mostrar el valor de esto. Vamos a mostrar los resultados de esto. Que la remuneración esté en función a ese tipo de beneficios.

Los avances en inteligencia artificial (IA) están permitiendo optimizar la investigación y el desarrollo. ¿Es posible que si no se caen tantas moléculas el precio de la que llegue al mercado sea más competitivo?

Puede ser que sí. Creo que también estamos viendo los beneficios de la tecnología en la capacidad de hacer las cosas más rápido.

Si le aprobaran antes el medicamento, ¿también sería más barato?

Absolutamente, porque tengo más tiempo para recuperar la inversión.