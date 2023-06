Cuestión de piel: guía con todo lo que debes saber para cuidarla y protegerla

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Nos conecta con el mundo ya que permite sentir el viento, la lluvia, o simplemente calor o frío. Además, actúa como una barrera, protege de las bacterias y regula la temperatura. Pero, ¿Cuáles son las claves de su cuidado?. La médico estético Graziella Moraes analiza las claves para tener una dermis saludable.

Cada vez son más el número de personas que se preocupan por el estado de su piel y acuden a los profesionales para tratarla. "No necesitamos muchas cosas para la piel, pero necesitamos una rutina. Para mi es como cepillarse los dientes. Es imposible tener una piel bonita solo tratando los volúmenes o arrugas sino la tenemos saludable. Eso es primordial", explica Graziella Moraes.

Hoy en día los pacientes acuden a las clínicas de medicina estética para realizarse tratamientos con el objetivo de cuidar la piel. El tipo de servicio varía dependiendo de la edad de la persona. "Si es una persona de entre 20 y 25 años le preocupa más la textura, el poro y las cicatrices del acné mientras que a las mujeres de entre 30 y 50 años le preocupan más las arrugas finas y la flacidez", indica.

Interior de la Clínica Graziella Moraes (A Coruña)

Normalmente la piel se clasifica en tres tipos: grasa, seca o mixta. No obstante, a día de hoy ha cambiado la forma de distinguir entre una y otra. "Cada vez se habla más de pieles desestabilizadas. Se ha visto que no hay un solo tipo, sino una mezcla", afirma Moraes. En los pacientes confluyen casi todos los tipos ya que hay una parte más grasa, otra más seca, etc. lo que hace que se trabaje de una forma más personalizada. "A veces es un error diagnosticar piel grasa y que el paciente esté utilizando productos para este tipo toda su vida ya que luego a lo mejor puede cambiar y ser seca", explica la doctora de medicina estética. "No hay que etiquetar la piel. Hay que verla y tratar los desequilibrios en el momento", añade.

La piel está expuesta a diferentes peligros las 24 horas del día. Por un lado, se encuentran los rayos del sol. Ante este riesgo, hay que proteger la piel a través de los protectores solares siempre. "Cuando no ponemos crema la piel se va estropeando y esos daños se van acumulando en el ADN de la dermis y llega un momento en el que la capacidad de regeneración no puede hacerle frente y aparecen la flacidez, las manchas o las arrugas", explica Moraes. Por otro lado, se encuentra el tabaco que junto al sol son los factores más perjudiciales para la piel. En la lista de peligros también hay cabida para la luz de los focos, las pantallas del ordenador, el aire acondicionado y la polución, entre otros.

Es importante cuidar la piel ya que está expuesta a todas las alteraciones mencionadas. "Hay que cuidarla y mimarla", exclama Graziella Moraes. Para ello, hay que incorporar cinco hábitos a la rutina diaria. En primer lugar, se debe limpiar la dermis por la mañana y por la noche con un producto que no sea agresivo para que se oxigene y lleve a cabo su función de reparación. Además, hay que mantenerla hidratada bebiendo mucha agua, y protegida. También hay que realizar una limpieza o higiene facial al menos una vez cada seis meses.

Boom de la medicina estética

Cada vez son más las personas que acuden a las clínicas de medicina estética con el objetivo de ver una mejor versión de si misma. Hasta hace poco no muchas personas se planteaban incluir esta opción en su lista beauty. No obstante, la normalización de esta práctica unido al empoderamiento de la belleza, la eliminación de tabúes y el cambio de cánones de belleza en las redes sociales han contribuido a que se genere un "boom de la medicina estética".

Las puertas de las clínicas estéticas son abiertas cada vez con más frecuencia por pacientes más jóvenes. Son más conscientes de los beneficios del cuidado de la piel y solicitan tratamientos que contribuyan a esta tarea, por ejemplo, un "hydrafacial". Asimismo, hoy en día el tratamiento estrella más solicitado por las personas menores de 30 años es el ácido hialurónico en los labios.

Con el paso del tiempo la población masculina se está interesando por la medicina estética. Cada vez la lista de pacientes de las clínicas cuenta con más hombres. "Tenemos más hombres ahora que hace dos años cuando abrí la clínica", afirma Graziella Moraes. Los tratamientos más solicitados por este tipo de pacientes son también los relacionados con la piel (limpieza facial, eliminación de las cicatrices del acné o de las arrugas, entre otros). Asimismo, hay que tener en cuenta edad del paciente ya que varía el tipo de servicio.

También ha contribuido a este "boom", la evolución de las técnicas y tecnologías que se utilizan en la medicina estética. Como resultado, se obtiene un amplio catálogo de productos. Por un lado, el ácido hialurónico. Este es muy puro, con pocos efectos secundarios y multitud de posibilidades. "La tecnología de los hialurónicos es buenísima. No es el típico producto duro, sino al contrario ya que son maleables", explica Moraes. Por otro lado, se encuentran los hilos tensores faciales "que ayudan al tensado de la piel para la flacidez" y la radiofrecuencia fraccionada que permite espaciar las sesiones en el tiempo. Esta es solo una pequeña muestra.

Relacionados Cuidar la piel de los más pequeños de manera natural