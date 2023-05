La OMS declara el fin de la emergencia sanitaria de la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara el fin de la emergencia sanitaria por viruela del mono. El director general del organismo, Tedros Adhanom, ha tomado la decisión tras el descenso del número de casos en el mundo.

"Ayer se reunió el Comité de Emergencia para el monkeypox y acordó un nuevo plan, y me recomendó que el brote ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional", afirma Tedros Adhanom. "Me complace anunciar que la viruela del mono ya no es una emergencia", añade.

El 23 de julio de 2022, la OMS daba la voz de alarma y declaraba una emergencia sanitaria por el brote mundial de viruela del mono que sacudía al mundo. Alrededor de 16.000 casos declarados en más de 70 países y cinco fallecimientos fueron suficientes para alertar al organismo sanitario.

Desde el momento en el que se activó la emergencia sanitaria, se han notificado al organismo mundial de la salud más de 87.000 casos y 140 muertes por monkeypox procedentes de 11 países diferentes. El director general ha indicado que en los últimos tres meses se han notificado casi un 90% menos de casos que en los tres meses anteriores. No obstante, ha advertido que al igual que con el fin de la emergencia sanitaria del Covid 19 esto no significa que haya que bajar la guardia.

"Aunque celebramos la tendencia a la baja de los casos a nivel mundial, el virus continúa afectando a las comunidades en todas las regiones, incluso en África", recalca Adhanom. Por ello, los casos relacionados con los viajes en todos los territorios ponen de relieve la amenaza continúa, según la OMS.

Además, para la Organización Mundial de la Salud sigue siendo de gran importancia que los países mantengan sus capacidades de análisis y prosigan sus esfuerzos, evalúen su riesgo, cuantifiquen sus necesidades respuesta y actúen rápidamente cuando sea necesario.

La viruela del mono es una enfermedad de origen zoonótico (transmitido de forma natural por animales), potencialmente mortal, descubierta en 1958 en colonias de monos empleados en labores de investigación. Los síntomas comunes son erupciones cutáneas o lesiones mucosas que pueden durar de dos a cuatro semanas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía e inflamación de los ganglios linfáticos.