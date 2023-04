El precio medio de la vacuna Covid-19 alcanzará su pico más alto en 2024

El precio de las vacunas de Covid-19 registrará su pico más alto en el año 2024. Será en esta fecha cuando alcanzarán los casi los 14 euros de media. Según el informe 'The Global Use of Medicines', realizado por la consultora Iqvia, la razón que está detrás de ello es la preferencia de los mercados desarrollados por las vacunas de ARN mensajero, que subirán un 38% su precio a lo largo del año (de 17 a 23 euros). La situación cambiará a partir de 2024, cuando el precio de las vacunas se estabilice por el aumento de la competencia.

A día de hoy, las únicas vacunas disponibles en Europa de ARNm son las desarrolladas por Pfizer/BioNTech y Moderna. "Aunque el aumento de la competencia reducirá el coste por dosis estandarizada más adelante, la preferencia de los mercados desarrollados por las vacunas de ARNm se traducirá en un coste por dosis superior al previsto hasta 2024", explica el documento elaborado por Iqvia.

Europa cuenta con ocho vacunas autorizadas para tratar el Covid-19. BioNTech/Pfizer, Valneva, Novavax, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sanofi y, recientemente, Hipra, son las compañías cuyos sueros están disponibles en el mercado europeo. Las vacunas de AstraZeneca, Janssen y Novavax cuestan entre 5 y 15 euros. Por su parte, el precio de la vacuna de Sanofi ronda los 10 euros, mientras que el de Hipra oscilará los 8 y 10 euros.

"Todos los fabricantes están aumentando los precios, pero las vacunas de ARNm son las que más han subido. Se espera que una dosis de Pfizer/BioNTech cueste entre 22 y 42 dólares, según el país que la compre", recogía la consultora Airfinity. Los grandes ganadores actuales de la vacunación a nivel mundial son y seguirán siendo Pfizer y Moderna. Ambas compañías fracturarán 44.000 millones de dólares y coparán el 94% del mercado en el año 2023.

El gasto mundial en vacunas Covid-19 superará los 380.000 millones de dólares en siete años hasta 2027. Esto significa que se situará por encima de las previsiones anteriores de 251.000 millones de dólares hasta 2026. "Se espera que el número de dosis consumidas siga aumentando, ya que la inmunidad parece disminuir con el tiempo", se explica en el informe.

Tasas de vacunación

La mayoría de los países del mundo alcanzaron tasas de vacunación más elevadas de lo previsto, siendo los países de renta media-alta, media-baja y baja los que más superaron las previsiones. Sin embargo, su tasa global de vacunación sigue estando muy por debajo de los países más ricos. Según Iqvia, se prevé que los países de renta baja sigan por detrás de los países de renta alta hasta alcanzar tasas más altas en 2023, cuando en todo el mundo más de más de 6.000 millones de personas habrán recibido al menos alguna dosis de la vacuna del Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó hace apenas una semana de recomendar la vacuna del Covid-19 a la población general. El Grupo Estratégico Consultivo de Expertos en Inmunización (SAGE) del organismo actualizó sus recomendaciones de vacunación para ajustarse a la nueva fase de la pandemia. Según las nuevas guías publicadas, los niños y adolescentes sanos podrían no necesitar una nueva inyección. Sin embargo, sí aconseja repetir las dosis de recuerdo a los adultos mayores de 60.