Virus de Marburgo: Los expertos piden hacer pruebas a los pacientes que lleguen de Guinea Ecuatorial con fiebre

Un nuevo brote vírico hizo saltar las alertas a principios de la semana. El lunes, las autoridades sanitarias de Guinea Ecuatorial y la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaron de un brote de enfermedad por virus de Marburgo en el país africano, concretamente en dos provincias. El virus se transmite por contacto estrecho con una persona enferma y tiene una alta mortalidad. A día de hoy, los últimos datos disponibles muestran que se han producido nueve fallecimientos, mientras que hay 16 casos sospechosos y 4.000 personas en cuarentena. Desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), a través de un decálogo de recomendaciones, piden la realización de una prueba de malaria en todos los pacientes provenientes de Guinea Ecuatorial con fiebre.

En caso de no tener disponible un laboratorio con medidas de bioseguridad suficientes, recomiendan la realización de test antigénicos a pie de cama del paciente, con los equipos de protección individual adecuados. Las autoridades sanitarias de Guinea no han vuelto a emitir información de la situación que atraviesa el país desde el lunes. "La información que tenemos a día de hoy es escasa. Desde el lunes no hemos vuelto a recibir información de las autoridades sanitarias de Guinea Ecuatorial. Estamos en una situación de alerta, pero necesitamos unos protocolos claros para que los clínicos puedan actuar en caso de una sospecha evidente", explica a este medio Javier Membrillo de Novales, portavoz de la SEIMC.

Los expertos asemejan este virus con los de la familia del ébola, ya que es igual de mortífero. El periodo de incubación de esta enfermedad es de entre dos a 28 días y presenta un cuadro que varía desde un procedo febril con cefalea y malestar general hasta síntomas digestivos hasta síntomas digestivos que pueden llevar a la muerte. Dado el alto riesgo de fenómenos hemorrágicos y de cuadros gastrointestinales con alto débito hidroelectrolítico, desde SEIMC recomiendan la preparación de protocolos multidisciplinares específicos de reposición hidroelectrolítica y de transfusión masiva.

A día de hoy no hay tratamientos específicos que hayan demostrado su eficacia frente a Marburgo en ensayos clínicos controlados en humanos. Toda administración de tratamientos experimentales debe considerarse uso fuera de ficha técnica, y contar con el correspondiente consentimiento informado del paciente. España es el único país de la Unión Europea sin especialidad de Enfermedades Infecciosas reconocida, Por tanto, otro de los reclamos que hacen desde la SEIMC es la necesidad de incorporar profesionales suficientes, formados de manera reglada y entrenados para responder a este nuevo brote.

Tras los primeros casos, la diputada europea del Partido Popular, Dolors Montserrat, también pidió a la Comisión Europea coordinación y rapidez de respuesta ante el brote. Además, solicitó información sobre cómo está actuando frente al virus de Marburgo. "Las lecciones aprendidas en la pandemia del Coronavirus nos hacen estar atentos para apoyar a las zonas afectadas y reaccionar, si fuera necesario, para evitar la propagación del virus", afirma Montserrat.

El brote en Guinea Ecuatorial es el mayor causado por el virus de Marburgo desde 2005 y el tercero mayor de la historia desde que se identificó la enfermedad en 1967. Además, en el pasado se han detectado brotes y casos esporádicos de esta enfermedad en otros países de África como Ghana, Guinea, Angola, la República Democrática del Congo, Kenia, Sudáfrica y Uganda. Se estima que en el continente africano el virus ha causado la muerte de más de 3.500 personas.