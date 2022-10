España se queda sin los fármacos habituales para nuevos diabéticos

España tiene problemas de suministros en los principales tratamientos que se usan para la diabetes tipo 2: Trulicity (Lilly), Ozempic (Novo Nordisk) y Bydureon (AstraZeneca). Tanto la Agencia Española del Medicamento (Aemps) como las farmacéuticas implicadas en la fabricación de estos productos alertan de la falta de estos medicamentos tanto para el presente año como para el siguiente para iniciar nuevos tratamientos.

Desde que comenzó el año se han registrado picos en el consumo de estos fármacos de hasta el 19%, como el ocurrido en marzo, según datos de la consultora Iqvia. Ante esta situación, la Aemps pide a los profesionales sanitarios que no prescriban a nuevos pacientes con estas terapias hasta que los titulares de los fármacos confirmen que pueden volver a abastecer la demanda, mensaje que comparten las farmacéuticas.

La Aemps propone utilizar alternativas terapéuticas más antiguas para los nuevos pacientes a los que se les detecte una diabetes tipo 2, algo que los profesionales no comparten del todo. "Desde el punto de vista del paciente (Trulicity, Ozempic y Bydureon) son fármacos semanales, lo cual es muy cómodo; y desde el farmacológico sí que tienen mayor potencia. Hay alternativas, pero son más incómodas porque son día a día y tienen menos potencia que los actuales", indica el coordinador del área de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el doctor Manuel Gallardo. "A lo mejor el grado de control no es igual de óptimo que con los otros fármacos. Puede provocar que el paciente no tenga tan bien controlada la glucosa", añade el facultativo.

Las farmacéuticas, sin embargo, se alinean con el mensaje de racionalización emitido por la Agencia Española del Medicamento. "Pedimos a los profesionales sanitarios que no aumenten la demanda, que mantengan el tratamiento a los pacientes que ya han iniciado, pero que no lo comiencen con nuevos pacientes de forma que la demanda se frene", afirma Lilly a elEconomista.es. "Si se mantienen los pacientes que están ahora mismo, podríamos administrarles sin llegar a faltas", añaden.

Por otro lado, Novo Nordisk explica una creciente demanda de su medicamento Ozempic. La empresa indica que la situación ha provocado que el fármaco esté disponible intermitentemente, situación que se puede prolongar durante 2023. La danesa añade que de momento siguen recibiendo suministro en España y están "siguiendo de cerca el stock para garantizar que se distribuya lo más rápido posible".

Los endocrinos afirman que las alternativas propuestas "tienen menos potencia"

Por otro lado, AstraZeneca dejará de vender su medicamento Bydureon en febrero de 2023, momento en el que caducarán los lotes existentes de este fármaco. La británica ya cesó la fabricación de este mismo tratamiento, pero de dos miligramos. El año pasado, Bydureon obtuvo ingresos por valor de 55,7 millones de euros solo en Europa.

Hay otra razón más allá del crecimiento de la demanda tras el problema de suministro. Estos medicamentos no solo se han prescrito como tratamiento para la diabetes, que es inicialmente para lo que están diseñados, sino que fármacos como Ozempic o Trulicity se han utilizado para perder peso por parte de personas no diabéticas con obesidad. "Hay estudios que han demostrado que algunos de estos fármacos, con unas dosis distintas, también son eficaces en casos de obesidad", indica el coordinador del área de diabetes de la SEEN.

Uno de cada siete adultos es diabético. Además, la diabetes tipo 2 es la más común, concretamente el 90% de los casos pertenece a este tipo. Se trata de una enfermedad crónica en la que el paciente necesita seguir un tratamiento sí o sí. Los profesionales sanitarios no pierden la esperanza de que la situación de suministro vuelva a la normalidad. "Todos estamos deseando que esto sea transitorio, que regrese la normalidad y que vuelvan a tener disponibilidad de tener fármacos semanales, pero de momento habrá que adaptarse", termina diciendo el doctor Gallardo.