"La compra de Easytech nos dará presencia en el mercado italiano"

Prim está dispuesta a hacerse un hueco entre las grandes empresas del sector de la tecnología sanitaria. La compañía, que anunció el martes dos operaciones, cuenta sus planes para la Revista de Sanidad de elEconomista.

¿Cómo valora las adquisiciones de la italiana Easytech y la catalana Teyder anunciadas esta semana y qué aportarán al grupo?

Son dos muy buenas noticias para nosotros. La adquisición de Easytgech nos proporcionará presencia en el mercado italiano, que es uno de los más relevantes para la internacionalización de Prim. Nos aportará sinergias operativas muy importantes, así como capacidades tecnológicas muy interesantes para fisioterapia y fisioestética. La compra de Teyder nos ayudará mucho ya que dispone de una tecnología de tejido de alta densidad, muy útil para fabricar productos de alta gama. Las dos compras confirman que el plan estratégico que hemos diseñado tiene sentido, sigue siendo relevante y nos fortalece ante la situación actual.

Justo antes, también habían realizado apuestas por otras compañías, ¿verdad?

El crecimiento está enfocado en complementar el portafolios. En podología, hemos comprado este año la compañía Herbitas, que es líder indiscutible de podología en España. Este año hicimos una inversión en una empresa española llamada Aura Robotics. Es nuestra primera inclusión en una compañía donde no vamos a vender un producto, sino que vamos a vender un diagnóstico para detectar de manera temprana y masivamente problemas neurológicos importantes.

¿Cuándo esperan tener este producto en el mercado y a disposición de los pacientes?

El producto lo lanzamos el próximo año, a principios de enero. Debemos empezar de manera controlada porque hay un volumen muy grande de pacientes que se pueden beneficiar. Entonces, de ahí iremos hacia otros hospitales públicos y privados. Tenemos una oportunidad también en la parte de residencias para gente mayor porque es un estudio no invasivo y que dura diez minutos. Para Prim implica un modelo donde ya no vendemos un producto que sale de un almacén y se entrega en un hospital. Este es un modelo totalmente diferente. Entonces, como podrán ver, nuestra estrategia está muy enfocada en crecimiento disruptivo que potencie las capacidades que ya tenemos.

¿La inversión en Aura ha tenido un reflejo en bolsa?

Esta inversión ha supuesto el 20% del capital de la empresa y tenemos las posibilidades de distribución en España. Todavía no hemos sido capaces de transmitir al sector salud en España la importancia de una empresa como Prim y el valor que esto puede aportar. El tema de la inversión se ha comunicado de manera muy ligera porque lo que nos interesa es hacerlo una vez lanzado el producto, pero sí que ha tenido un impacto en la acción. La acción cotizaba a 8,9 euros en noviembre y ha llegado estar a 15. Esta inversión es un buen ejemplo de lo que queremos hacer, pero el momento de la verdad llegará cuando lancemos el producto y tengamos el éxito que debemos de tener. Me gusta hablar progresivamente de dónde estamos, qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo. España tiene una gran oportunidad para aprovechar mucho más la tecnología que tiene, ya que la marca España en tecnología no termina de calar. Nuestro trabajo del equipo gestor es hacer públicos estos planes y ejecutarlos para que generen resultados. Por otro lado, queremos complementar la estrategia de ejecución porque los resultados son la mejor carta de presentación, y acompañarlo con un trabajo para dar a conocer a Prim.

Antes hablaba de crecimiento inorgánico enfocado a Europa, pero que se iba a externalizar. ¿Cuál es la caja que tienen para hacer compras?

La caja es de 27 millones. El plan inorgánico lo hemos pensado para ir progresando en el tamaño y en la complejidad de las operaciones, por lo que esa caja asumirá una serie de compras y utilizará otros recursos (ampliación de uso de capital, préstamos, apalancamiento, etc.). En definitiva, lo que nos guía es la oportunidad de generar valor en la salud del paciente, en el sistema de salud y en la compañía. A veces, comprar compañías es lo más fácil. Lo complicado realmente es encajar la compañía y no perder los valores económicos y de innovación que traía.

¿Les está lastrando que la Agencia del Medicamento no tenga los papeles para ser un organismo notificado o existen otros problemas en cuanto a la regulación?

El problema no lo vemos realmente ahí, en la Agencia. El problema viene porque la barrera de requisitos regulatorios europeos ha crecido y está haciendo que muchas empresas no renueven registros de sus productos.