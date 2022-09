Los españoles consumen un 10% más de antidepresivos desde la pandemia

La salud mental puede considerarse la parte invisible de la medicina. El consumo de antidepresivos se ha disparado un 10% en España desde que el coronavirus apareció en la sociedad, según datos del Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Se producen 4,2 millones de tratamientos mensuales de este tipo de psicofármaco.

Sin lugar a dudas, el hecho de ir al psicológico está dejando de ser un tabú en la sociedad. Según los expertos, las consultas han aumentado un 50% desde 2021."Hemos tenido que multiplicar por dos el número de psicólogos sanitarios que prestan asistencia a pacientes y ampliar las instalaciones", indica el director del Centro de Psicología Calma Al Mar y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria (Aepsis), Fernando Pena. "El 2022 es el año en el que veo una solicitud de citas muchísimo mayor", sigue diciendo.

El Covid 19 ha provocado que las personas se relacionen menos con su entorno, la pérdida de amistades y el cambio de mentalidad de la sociedad a una más individualizada. "Habernos acostumbrado a la soledad ha hecho que nos relacionemos menos que genera que pensemos más, no sentamos más triste, nos echemos más cosas a la espalda, disfrutar menos de la vida y al final esto termina en trastornos mentales como la ansiedad o la depresión" afirma el presidente de la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción de España (Anpsa), Ismael Issa García.

A la hora de ir a consulta, las personas tienden a elegir el sector privado debido a la rapidez y la frecuencia en la atención psicológica. "Atendemos a pacientes que nos dicen he pedido cita para el psicólogo en la Seguridad Social y me han dado para dentro de tres meses y yo no puedo esperar tanto", indica Fernando Pena. Hay que recalcar que la mayor parte de las terapias de salud mental requieren una frecuencia en las sesiones "en las que el sector público no cuenta con capacidad suficiente para atender por falta de recursos humanos". Además del tiempo de espera, la diferencia está en la inversión económica ya que no todo el mundo puede permitírselo. "Podríamos hablar que en líneas generales los precios de las consultas de psicología en 2022 suelen estar entre 60 y 70 euros por sesión", recalca el Presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria.

Hay muchos indicadores que pueden dar una muestra de la necesidad que hay de atención psicológica. Uno de ellos es el aumento significativo del consumo de fármacos ansiolíticos o depresivos por prescripción médica. No solo se ha incrementado el consumo de este tipo de medicamentos. La venta de antipsicóticos ha aumentado un 7% debido al crecimiento del número de paciente con psicosis tipo esquizofrenia. Mensualmente se consumen 1,27 millones de unidades, "por lo que podría deducirse que un 2,8% de la población española está siendo tratada de enfermedades mentales graves", recalca FEFE.

Por otro lado, el consumo de tranquilizantes ha crecido un 6%. Se trata de un medicamento adictivo, generalmente del grupo de las benzodiazepinas. Cada mes, se llevan a cabo 5,1 millones de tratamientos que pueden administrarse junto a antipsicóticos y antidepresivos. Además, cada mes 797.417 paciente, es decir, uno de cada cuatro españoles, consumen analgésicos.

El estrés, desencadenante de la depresión

Cerca de 280 millones de personas padecen depresión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La depresión se define como un trastorno mental caracterizado por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones de comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. El tratamiento de psicofármacos y psicoterapia consiguen aliviar parcialmente o en su totalidad los síntomas.

El estrés se considera un desencadenante de la depresión. "El estrés va a jugar un papel de precursor o de empeoramiento en muchos problemas psicológicos como pueda ser la ansiedad o la depresión", explica Fernando Pena. El 72% de los españoles han sufrido un incremento de estrés, según el Estudio sobre Hábitos de Alimentación y Cuidado Personal 2022 de Herbalife Nutrition. Además, siete de cada diez personas afirman estar más estresados.

Hay un gran número de enfermedades física que empeoran cuando el nivel de estrés es elevado, por ejemplo, eleva la tasa cardíaca. Existe una relación entre el estrés y la ansiedad y el sistema inmune. "Se sabe que el sistema inmune se deprime ante una temporada larga de estrés y eso puede causar una innumerable cantidad de patologías médicas", explica el presidente de Anpsa.