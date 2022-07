PharmaMar registra pérdidas de 8,2 millones e incrementa sus ingresos un 3%

La compañía española Pharmamar cierra el primer semestre del año con un aumento de los ingresos del 3%, pasando de los 98,7 a los 101,4 millones, pero su beneficio se estanca y registra pérdidas de 8,2 millones. Tras los resultados publicados en la CNMV, la empresa ha comentado a este medio que la explicación se encuentra en que "han invertido un 39% más en I+D que en el mismo periodo del año anterior".

El negocio principal de la empresa, la oncología, no ha logrado incrementar las cifras del pasado ejercicio y se ha resentido en 0,1 millones (de los 64,5 a los 64,4 millones). El comportamiento de su medicamento estrella contra el cáncer de pulmón, Zepzelca, no ha sido el esperado en términos de beneficios. En Europa no está aprobado aún, pero se puede usar mediante el modelo del uso compasivo, y sus ingresos han descendido de los 15,8 a los 11,1 millones.

La situación que atraviesa el fármaco en Estados Unidos es distinta a la del continente europeo. En junio de 2020 consiguió la "aprobación acelerada" de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) como tratamiento de segunda línea para pacientes adultos que padecen este tipo de tumor con progresión. Actualmente la compañía lleva a cabo un ensayo en fase final que buscará asegurar su aprobación completa en EEUU y servirá como documento de registro para la Agencia Europea del Medicamento.

Los ingresos por royalties alcanzaron un total de 21,5 millones, que supone un incremento del 24% con respecto al mismo periodo del año anterior. En relación a los ingresos no recurrentes procedentes de los acuerdos de licencia en EEUU con Jazz Pharmaceuticals, han descendido 1,6 millones, pasando de los 16,3 millones a los 14,7.

A pesar de que la terapia ha conseguido aterrizar recientemente en nuevos países, como es el caso de China, ha tenido que hacer frente al impacto de la entrada en vigor en Francia de una normativa que regula los precios de los fármacos comercializados bajo el sistema de Autorización Temporal de Uso (ATU). Según Pharmamar, ha sido esta traba la que ha mermado los ingresos totales de Zepzelca.

Las ventas netas de su histórico Yondelis han registrado un descenso de 0,8 millones a junio de 2022. La española indica que la presión en precios en Europa ha sido el motivo de la leve bajada. A pesar de ello, la compañía cierra el primer semestre de 2022 con una reducción de su deuda del 10%, hasta alcanzar los niveles más bajos en 20 años.