El tipo sanguíneo y la viscosidad de la sangre pueden determinar la gravedad de la covid-19

El tipo sanguíneo y la viscosidad de la sangre guardan relación con la evolución que los pacientes infectados por covid-19 tendrán, tanto con las complicaciones que puedan atravesar así como con el riesgo de muerte.

Estas son las principales conclusiones de dos estudios independientes entre sí y recientemente publicados, cuyos hallazgos podrían servir para mejorar la respuesta clínica sobre determinados pacientes.

Complicaciones según el grupo sanguíneo

El primero de ellos, 'Relationship between ABO Blood Group Distribution and COVID-19 Infection in Patients Admitted to the ICU: A Multicenter Observational Spanish Study', publicado en la revista Journal of Clinical Medice, ha sido llevado a cabo por el Grupo de Investigación en Cuidados y Salud de la Universidad de La Rioja (UR).

Esta investigación ha demostrado la relación existente entre la susceptibilidad de la infección por covid-19 y los grupos sanguíneos. En concreto, las personas ingresadas en el hospital por covid-19 tienen más probabilidades de tener sangre del grupo B y AB que del grupo A en comparación con la población general y una probabilidad estadísticamente significativamente menor de que su sangre sea del grupo 0 que del grupo A. Es decir, las personas con grupo 0 han tenido menor riesgo de complicaciones y de ingresar en la UCI por esta infección.

Para llegar a esta conclusión, se analizaron muestras entre 1.399 pacientes hospitalizados entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, de los cuales un 26,1% ingresó en la UCI.

Así, los autores plantean como implicaciones prácticas o clínicas que entre los pacientes del grupo sanguíneo 0 hay menor susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2, tanto para los ingresados en planta de hospitalización como para los que requirieron ingreso en UCI.

Riesgo de muerte según la viscosidad

El segundo, titulado 'Association of Blood Viscosity With Mortality Among Patients Hospitalized With COVID-19', ha sido publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology por investigadores del Mount Sinai (Nueva York, EE UU).

Según su investigación, los pacientes hospitalizados con alta viscosidad sanguínea estimada tienen un mayor riesgo de muerte por complicaciones, ya que dificulta el flujo hacia los vasos pequeños y aumenta el riesgo de formación de coágulos.

A través del análisis de los registros de 5.621 pacientes, entre el 27 de febrero de 2020 y el 27 de noviembre de 2021, los investigadores descubrieron que los pacientes hospitalizados que tenían una viscosidad sanguínea alta tenían una tasa de mortalidad un 60 por ciento más alta con la viscosidad sanguínea medida en condiciones de alto flujo, como las arterias, y un 32 por ciento más de mortalidad con la viscosidad sanguínea medida en condiciones de bajo flujo, como la microcirculación (circulación sanguínea en los vasos más pequeños), que los pacientes con una viscosidad sanguínea baja.

Para los responsables del estudio, se trata de un cálculo sencillo que podría añadirse a las historias clínicas electrónicas o a los formularios de laboratorio y que puede mejorar las posibilidades de supervivencia de los pacientes con covid-19 hospitalizados.

"Este estudio demuestra la importancia de comprobar la viscosidad de la sangre en los pacientes con covid-19 al principio del ingreso en el hospital, lo que se puede obtener fácilmente a través de los análisis de rutina. Los resultados pueden ayudar a determinar el mejor curso de tratamiento para los pacientes de riesgo y ayudar a mejorar los resultados", señala Robert Rosenson, profesor de Cardiología en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai y Director de Trastornos Cardiometabólicos del Sistema de Salud de Mount Sinai.