La CNMC avala a Sanidad para quedarse los descuentos a la farmacia

La Comisión nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha dado un respaldo absoluto a gran parte de la estrategia que guarda Sanidad para ahorrar costes y que se encuentra en la mesa de la Secretaria de Estado para aplicarse cuando se decida.

El organismo señala que una de las principales medidas a aplicar en el sector farmacéutico es que las administraciones públicas se queden con los descuentos que ofrece la industria farmacéutica a las farmacias por la compra de medicamentos (técnicamente denominado clawback). "Es una medida que según los cálculos que tenemos reportaría unos 800 millones de euros al sistema sanitario y además es una medida que existe en países como Reino Unido, Alemania o Grecia", explican desde la CNMC.

En la estrategia elaborada por la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad esta medida aparece como una de las más relevantes. El sector se levantó contra la misma y poco después, el departamento dirigido por Patricia Lacruz corrigió parcialmente su primera intención. Fue a finales del 2020 cuando Sanidad excluyó a las farmacias calificadas con Viabilidad Económica Comprometida (VEC).

Quedarse con los descuentos que obtiene la farmacia no es la única medida que la CNMC encuentra conveniente para favorecer la competencia en el sector. El organismo también recomienda cambiar el sistema de precios de los medicamentos al considerar que no produce los ahorros que se preveían con ellos. El sistema actual establece que la farmacia debe dispensar el medicamento que se encuentre a menor precio, pero la CNMC cree, por comparativa con otros países europeos, que no es la mejor fórmula para el sistema.

En su lugar recomiendan el copago evitable. El organismo explica que lo ideal sería establecer un precio máximo que el sistema reembolsaría por un medicamento en concreto y cada compañía farmacéutica pondría el precio que eligiese. De esta forma, si un laboratorio pusiese el precio por encima del establecido por Sanidad y el ciudadano lo quisiera adquirir, pagaría la diferencia entre la parte financiada y el precio final. "Esta medida se encuentra en países como Dinamarca, Holanda y los países escandinavos. Allí la factura farmacéutica es un 40% más baja que la media europea mientras que en España hoy es un 20% más cara", dicen desde la CNMC.

La directora de Farmacia del Ministerio comunicó hace unos días que este tipo de medidas no necesita el aval del Consejo Interterritorial y que podrán aplicarse en reformas legislativas.