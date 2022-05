La petición de Fernando Simón para frenar la viruela del mono que afecta a las mascotas

El Ministerio de Sanidad y el de Agricultura trabajan en un documento sobre cómo gestionar la relación de las mascotas con la viruela del mono, según ha adelantado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha pedido "no sacar las cosas de quicio" con este asunto.

Simón, antes de pronunciar este miércoles en el colegio de médicos de Ourense la conferencia 'Covid-19 en España: luces y sombras', ha pedido precaución ante el potencial riesgo de los animales en el contagio de la viruela del mono.

Sobre el riesgo de infección entre las mascotas más habituales en España, mayoritariamente perros y gatos, Simón ha ahondado en el mensaje de que no hay información suficiente para pensar que pueda ser importante y tampoco hay mucho conocimiento sobre su rol en la transmisión. Sí que hay datos, ha proseguido, sobre monos, roedores y algunos otros pequeños mamíferos, fundamentalmente en África, mientras que en Europa "no se conoce mucho".

"Yo creo que hay que ser prudentes y reducir los contactos estrechos con nuestras mascotas. Pero también creo que no hay que sacar las cosas de quicio. Todo este debate probablemente está generado por una posición de una frase en un documento muy concreto quizá más arriba de lo que debería de estar. Y creo que tenemos que ser consciente de que ese riesgo es posible, pero no hay grandes evidencias", ha dicho.

Por ello, los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, ha adelantado, están trabajando en un documento sobre cómo trabajar y gestionar la relación de los contagios y la enfermedad con los animales domésticos. Por el momento, el protocolo aprobado en España la semana pasada incluía la recomendación de evitar el contacto con animales silvestres y domésticos; en este mensaje incidió el martes el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

A quién se debe vacunar

Simón ha reclamado además "margen para no trabajar atropelladamente" en el análisis de la evolución de esta infección y tampoco en la decisión sobre la vacunación, para que no gane la "presión" frente a los "criterios científico técnicos". Si bien en este momento "aparentemente no sería necesario" aplicar un suero de inmunización, "esto puede cambiar en unos días", ha dicho.

Para el director, lo que prima siempre es "valorar si es necesario o no y, en caso de sí, si sería factible", dado que tiene que estar "disponible" esa vacuna y en el instante actual no hay existencias suficientes y tampoco motivos objetivos.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) está analizando posibles tratamientos y vacunas disponibles contra la viruela del mono, pues asegura que hay datos que muestran que las vacunas contra la viruela "pueden prevenir" la viruela del mono en humanos.

"Ahora mismo tenemos un sistema de vigilancia que está tratando de ser muy sensible para detectar el mayor número de casos posible; no sabemos si van a aparecer más casos, no sería para nada descartable", ha contestado a las preguntas de los medios de comunicación. "Lo que se necesita es un poquito de calma, un poco de margen para que los técnicos e investigadores hagan su trabajo", ha concluido.