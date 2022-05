El 90% de las pacientes de cáncer de mama de triple negativo sobreviven menos de cinco años

Cuando una paciente es diagnosticada con un cáncer de mama metastásico, su única carta para sobrevivir a esta enfermedad es la innovación. Por ello, sanitarios y pacientes se han reunido hoy para reclamar una mayor entrada de la investigación. "Son pacientes que necesitan una innovación ya", dice David Marín, senior BUD de Oncología en Gilead. En España cada año se detectan 34.750 casos nuevos de los cuales el 20% son de la variante más mortal, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Únicamente el 12,2% de las personas que la padecen sobreviven a los cinco años que se les da como esperanza de vida.

Se trata de una enfermedad que no se puede curar, pero hay tratamientos que ayudan a cronificarla. Aquí, entra en juego la innovación y la investigación ya que son su único modo de sobrevivir. La presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, Pilar Fernández, cuenta que cuando se recibe un diagnóstico así es un impacto muy fuerte. "Sabes que no vas a curarte y que tu vida depende de los avances que se realicen". Lo que necesitamos es que la investigación avance porque la supervivencia y la calidad vida de estas pacientes de triple negativo dependen de los avances oncológicos, y que estos lleguen a todas las pacientes de forma equitativa", explica.

España es el segundo país del mundo en el que más centros de investigación hay. "Venimos con un desembarco muy fuerte en muchas patologías. Estamos investigando para el cáncer de pulmón, vejiga, cabeza, cuello, colón...Estas son innovaciones que llegan en los próximos años", indica David Martín quien también ha confesado a este medio que en estos momentos se encuentran "colaborando con todos los stay holders para que estas innovaciones estén lo antes posible en manos de los oncólogos para que tengan alternativas terapéuticas suficientes para tratar a todos los pacientes con cáncer".

En los últimos años, la investigación ha avanzado mucho, pero no es suficiente. Hay fármacos que funcionan, pero "de nada sirve si estos no llegan a las pacientes", recalca la presidenta. Añade que España solo ha aprobado el 61% de los fármacos innovadores que salen al mercado europeo, mientras que Alemania da luz verde al 100% y Francia al 80%. "Habría que hacer un cálculo del dinero que está perdiendo sanidad por tratamientos fallidos, en vez de aprobar nuevos medicamentos. Alargaríamos la vida de los pacientes y su calidad de vida", denuncia. También ha dejado plasmado que el territorio español tarda alrededor de 15 meses en aprobar un medicamento innovador debido a que la Comisión Interministerial de Precios y las compañías farmacéuticas no llegan a un acuerdo.

El cáncer de mama triple metastásico es una patología olvidada dentro de este tipo de tumor. "No todo el cáncer es de color de rosa y a veces es muy oscuro", afirma la periodista Inés Ballester en la inauguración de la muestra haciendo referencia al lazo negro. Se trata de el subtipo más agresivo. Este afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes y premenopáusicas y su pronóstico es terrible. Las pacientes reclaman un hueco en la investigación.

Arte y ciencia se han juntado en el día de hoy para dar la bienvenida a la exposición Cuadros con Esperanza en el hospital clínico San Carlos. Está compuesta por 9 cuadros que reflejan los sentimientos por los que han pasado tres pacientes de cáncer de mama triple metastásico: Gema, Ángela y Sonia. Se captan sus emociones y las variaciones en las mismas al dialogar sobre su enfermedad y al hablar de temas como el momento del diagnóstico, la aceptación o el futuro, destacando la importancia de la investigación e innovación. La información ha sido transformada en arte gracias a la Inteligencia Artificial. La muestra estará disponible hasta el 30 de junio.