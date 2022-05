El director de finanzas de Moderna abandona su nuevo puesto en menos de 48 horas

Moderna Estados Unidos ha anunciado ante los medios la salida del español Jorge Gómez quién ejercía de director financiero en la multinacional desde el lunes pasado debido a que Dentsply Sirona, entidad en la que trabajaba antes como vicepresidente ejecutivo y directo financiero, ha abierto una investigación interna debido a "ciertos asuntos, incluida la información financiera", según la entidad farmacéutica. En total, ha durado menos de 48 horas en el puesto.

Dentsply Sirona no ha podido presentar la documentación en tiempo y forma real a la Comisión del Mercado de Valores ya que no ha terminado la elaboración de sus cuentas o la evaluación del impacto de la investigación en sus estados financieros históricos. No obstante, ha indicado que esta investigación afecta a ciertas cuestiones de información financiera remitida por empleados que están trabajando a día de hoy en la empresa y otros que ya la abandonaron. Además, añade que ha centrado la indagación en el uso de incentivos para la venta de productos a distribuidores en el tercer y cuarto trimestre del año anterior, 2021.

Mientras tanto, Moderna ya ha encontrado sustituto provisional para el puesto que desempeñaba Jorge Gómez. El elegido es David Meline quién ya había ocupado el cargo de director financiero antes e iba a jubilarse.

Jorge Gómez trae consigo un currículum amplio. Además, de trabajar como vicepresidente ejecutivo y director financiero en la entidad denunciante, también lideró el programa ESG y de sostenibilidad. Anteriormente había ejercido de director de finanzas en Cardinal Health en la que se incorporó en 2006. Antes de ser director financiero había ocupado el cargo de director financiero del sector médico y del farmacéutico, tesorero y controlador corporativo.