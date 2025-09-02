Una oftalmóloga avisa a toda España y pide acudir a un especialista frecuentemente: "Si aparece esto en la visión..."

La oftalmóloga del Hospital Universitario Hospiten Bellevue y Hospiten Tamaragua Paula Larrañaga ha aconsejado acudir a un especialista ante la aparición brusca de manchas y destellos tipo relámpago en la visión, ya que pueden implicar un desprendimiento de vítreo posterior.

En profundidad

Según ha detallado la doctora, la separación del vítreo de la retina es un proceso natural del ojo que suele producirse a partir de los 50 años, aunque también puede aparecer antes en personas miopes o con antecedentes de traumatismos oculares, y que no suele requerir tratamiento, pero que debe vigilarse para prevenir complicaciones.

"En la mayoría de los casos, el desprendimiento de vítreo no requiere ningún tipo de tratamiento. Es un proceso benigno y autolimitado", ha destacado Larrañaga. Sin embargo, ha advertido que en un 10 por ciento de los casos pueden producirse hemorragias, desgarros o incluso un desprendimiento de retina, que sí deben ser atendidas con urgencia.

En este contexto, las pequeñas manchas móviles en el campo visual, conocidas como 'moscas volantes', y los destellos de luz similares a relámpagos pueden ser un signo que ayude a las personas a identificar este desprendimiento.

Más detalles

"Generalmente, las moscas volantes disminuyen con el tiempo y solo se notan en situaciones de alto contraste, como al mirar una pared blanca o en días muy soleados. Los destellos también tienden a desaparecer de forma progresiva", ha comentado la oftalmóloga.

Así, ha insistido en que aquellos que reconozcan este tipo de síntomas o un aumento repentino de los mismos acudan al especialista para someterse a una exploración detallada de la retina que permita descartar cualquier complicación que pueda comprometer la visión y, en su caso, actuar a tiempo para prevenir daños permanentes.