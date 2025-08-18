Cada vez más usuarios dicen hola a los relojes inteligentes en verano: "Refleja una mayor concienciación social"

El estudio 'European Health Behaviour Survey', elaborado por Ipsos en colaboración con HUAWEI, revela que el uso de dispositivos como los 'smartwatches' se intensifica en países como España durante los meses de verano, especialmente para realizar un seguimiento de la salud personal.

En profundidad

Entre las métricas más consultadas destacan la calidad del sueño, el ritmo cardíaco o la hidratación. Según HUAWEI, este cambio en el comportamiento refleja una mayor concienciación social y una actitud más preventiva por parte de los usuarios, que recurren a la tecnología para adaptarse mejor a las exigencias del calor estacional.

Según el estudio, España se sitúa entre los países líderes en Europa en la adopción activa de hábitos saludables mediante el uso de 'smartwatches'. De hecho, un 43 por ciento de los españoles conoce las recomendaciones oficiales sobre actividad física, una de las cifras más altas del estudio, y la mayoría de los usuarios monitoriza de forma regular el sueño, los pasos diarios y el ritmo cardíaco.

Más detalles

Durante la temporada estival, los usuarios españoles incrementan la consulta de métricas como la calidad del sueño, la hidratación o la tensión arterial.

El estudio también indica que más de un tercio de los españoles duerme menos de siete horas por noche, una cifra por debajo de la recomendación de la National Sleep Foundation, que establece entre siete y nueve horas como mínimo para un descanso adecuado.

Por otra parte, el estudio revela que más del 70 por ciento de los médicos de cabecera europeos recomendaría el uso de estos dispositivos a sus pacientes, especialmente en casos de hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Además, un 55 por ciento de los profesionales encuestados afirma haber atendido a pacientes que acudieron a consulta tras recibir una alerta en su 'smartwatch'.