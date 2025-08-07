Aspirar sales aromáticas: la nueva moda que mejora el rendimiento de los deportistas en la NFL y promete ser tendencia en España

Para los más despistados, las sales aromáticas están siendo las grandes protagonistas en los últimos meses en la National Football League (NFL). Tanto es así que, la polémica está más que servida en todas las redes sociales tras las controvertidas declaraciones de los jugadores Baker Mayfield, George Kittle, Lavonte David y Spencer Brown.

Al parecer, todos ellos se han declarado muy críticos de la prohibición de la liga al uso de sales aromáticas e inhalantes de amoníaco antes y durante los juegos de la NFL con el argumento de que pueden enmascara los síntomas de una conmoción cerebral.

En profundidad

Más concretamente, la liga mencionaba -a través de un comunicado- una dura advertencia emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en 2024 que reflejaba que no había evidencia que citara la "seguridad o eficacia" de todos los productos y que tienen el potencial de enmascarar síntomas de conmociones cerebrales.

Para sorpresa de un gran porcentaje de los deportistas, la nueva norma será exactamente así: "A partir de la temporada 2025 de la NFL se prohíbe a todos los equipos proporcionar o suministrar amoníaco en cualquier forma antes y durante los partidos. Para mayor claridad, amoníaco se refiere a cápsulas de esto, inhaladores y cualquier tipo de 'sales aromáticas".

Más detalles

Por suerte, para los profesionales, no será tan restrictiva, al menos a corto plazo. Actualmente, el sindicato de los jugadores ha enviado un comunicado en el que se informa de que la prohibición que la liga notificó el martes no impide el uso de este tipo de estimulantes

¿Entonces? Pues bien, está muy claro: impide que los empleados del colectivo distribuyan sales aromáticas y cualquier otro inhalante de amoniaco durante las actividades previas al encuentro. Pese a ello, el ambiente está bastante caldeado y, casi con total seguridad, habrá más novedades sobre este caso muy pronto.

"La Asociación de Jugadores de la NFL está al tanto del memorando emitido por la Liga el martes sobre el uso de sales aromáticas y cápsulas de amoníaco. No se nos notificó ese cambio en la política antes de su envío. Aclaramos que esta política no prohíbe el uso de estas sustancias en los jugadores, sólo restringe a los equipos su suministro en cualquier forma. La NFL nos lo ha confirmado", manifestó la NFLPA a sus jugadores.

A tener en cuenta

Cabe destacar que las sales aromáticas y otros productos muy similares han sido de uso frecuente en los campos de la NFL desde hace algunos años. Y es que son numerosos los deportistas que creen que proporcionan una inmediata inyección de energía o estado de alerta que potencia su rendimiento.

Algunos de los suplementos más comúnmente utilizados por los deportistas de élite en España incluyen cafeína, creatina, proteínas, ácidos grasos omega-3 y vitamina D. Ahora bien, igual con esta alternativa se ha abierto un nuevo horizonte de posibilidades.