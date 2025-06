El aviso de una oftalmóloga a España sobre el uso de la pirotecnia: "Vemos casos de pérdida parcial de la estructura del globo ocular"

Durante la fiesta de San Juan, en torno a una de cada cuatro de las urgencias están relacionadas con la pirotecnia y, en la mayoría de los casos, podrían haberse evitado con unas mínimas precauciones, asegura la doctora del Servicio de Oftalmología del Hospital CIMA de Sanitas Barcelona, Julieta J. Stefani.

En profundidad

Cada año se atienden numerosos casos de lesiones oculares, desde irritaciones leves hasta perforaciones que pueden comprometer la visión de forma permanente. Las lesiones más comunes afectan a la córnea, la conjuntiva y los párpados, ya sea por quemaduras, cuerpos extraños o traumatismos directos. Pero los casos más graves pueden incluir laceraciones profundas o estallidos oculares que pueden requerir cirugía de urgencia.

"En algunos casos, vemos material incrustado en la córnea o incluso pérdida parcial de la estructura del globo ocular", advierte J. Stefani.

La estadística también asegura que en torno a la mitad de los afectados no manipulan directamente los petardos y son simplemente observadores. Además, muchos son menores de edad.

Para prevenir estos accidentes, el equipo de oftalmología del Hospital CIMA de Sanitas Barcelona destaca una serie de medidas: supervisar a los niños para que no enciendan petardos sin adultos presentes; utilizar gafas protectoras; comprar pirotecnia en puntos de venta oficiales y seguir las instrucciones del fabricante; no encender petardos cerca de la cara ni lanzarlos a otras personas, así como manipularlos si no han explotado a la primera; no se deben encender petardos dentro de botellas ni otros recipientes cerrados; y no consumir alcohol cuando se va a utilizar pirotecnia.

Más detalles

Los expertos señalan que en caso de sospecha de lesión ocular es fundamental actuar con "rapidez y sin improvisaciones". Así, si se trata de lesiones leves, que suelen producir una sensación de cuerpo extraño por pequeñas partículas de material pirotécnico, se recomienda: lavar con suero fisiológico abundante; no tocar, frotar el ojo, ni intentar retirar cuerpos extraños; no aplicar productos sin indicación médica ni usar colirios ni pomadas hasta ser evaluado por un oftalmólogo; y acudir a un especialista.

En el caso de las lesiones graves recomiendan cubrir el ojo suavemente con una gasa estéril o un protector, evitando toda presión, ya que podría estar perforado, y acudir de inmediato a urgencias. Cualquier lesión ocular por pirotecnia es una emergencia médica. En este sentido, la rapidez puede marcar la diferencia entre conservar y perder la visión.