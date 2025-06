Ya es oficial: una inmunoterapia innovadora se muestra prometedora contra los cánceres agresivos de células T

Resultados de un ensayo clínico de fase 3 publicados por el Trinity College Dublin School of Medicine (Irlanda) en el 'New England Journal of Medicine' muestran que los pacientes con cáncer de pulmón que recibieron un fármaco de inmunoterapia, nivolumab, junto con quimioterapia estándar antes de la cirugía habían mejorado la supervivencia a largo plazo en comparación con los que recibieron quimioterapia sola, a los 5 años de haber completado el tratamiento.

En profundidad

El profesor Patrick Forde del Trinity St. James's Cancer Institute (TSJCI) del Trinity College Dublin School of Medicine presenta los hallazgos en la Reunión Anual de la American Society of Clinical Oncology en Chicago (Estados Unidos). En concreto, el profesor Forde dirigió el ensayo CheckMate 816 que reclutó a 358 pacientes a nivel mundial que fueron diagnosticados con el tipo más común de cáncer de pulmón, cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), en una etapa en la que podría ser extirpado mediante cirugía. Sin embargo, a pesar de someterse a cirugía >50% de los pacientes con cáncer de pulmón en etapa 2 o 3 eventualmente tendrán una recaída de su cáncer.

Los fármacos de inmunoterapia, conocidos como inhibidores de puntos de control inmunitario, en particular los que bloquean el receptor PD-1, han mejorado la supervivencia de pacientes con cánceres avanzados al revelar el tumor al sistema inmunitario del paciente.

Sin embargo, hasta la fecha, ningún estudio había demostrado un beneficio a largo plazo de este tratamiento para ayudar a curar el cáncer de pulmón en etapas tempranas.

Anteriormente en su carrera como oncólogo en Johns Hopkins en los Estados Unidos, el profesor Forde dirigió el primer ensayo clínico de inmunoterapia antes de la cirugía (terapia neoadyuvante) para el cáncer de pulmón que se publicó en el 'New England Journal of Medicine' en 2018. Ese estudio mostró que entre 20 pacientes que se sometieron a cirugía después de 2 dosis de inmunoterapia, casi la mitad tenía poco o ningún cáncer restante en el momento de la operación.

En un informe anterior del ensayo CheckMate 816, los pacientes con cáncer de pulmón que recibieron inmunoterapia junto con quimioterapia antes de la cirugía tuvieron mayor probabilidad de haber eliminado completamente el cáncer al momento de la cirugía y también presentaron menores tasas de recaída. Los efectos secundarios no aumentaron con la adición de inmunoterapia y, en general, las cirugías resultaron satisfactorias. Estos hallazgos llevaron a la aprobación del tratamiento neoadyuvante con nivolumab más quimioterapia en varios países del mundo, incluyendo como tratamiento estándar para pacientes elegibles en Irlanda.

Más detalles

En la última actualización del ensayo, los pacientes que recibieron inmunoterapia más quimioterapia antes de la cirugía tuvieron aproximadamente un 10% más de probabilidades de sobrevivir a los 5 años que quienes solo recibieron quimioterapia. Entre el 24% de los pacientes tratados con inmunoterapia más quimioterapia que no presentaban cáncer residual al momento de la cirugía (lo que se conoce como respuesta patológica completa), ningún paciente falleció por cáncer de pulmón a los 5 años.

El profesor Forde también codirige un ensayo clínico internacional abierto en Irlanda en los hospitales TSJCI, Beaumont, Galway y Mater, cuyo objetivo es mejorar aún más los resultados de los pacientes sometidos a cirugía. Los resultados de una parte de este estudio también se publicaron esta semana en la revista 'Nature Medicine'. En el ensayo NeoCOAST-2, los pacientes que recibieron quimioinmunoterapia estándar más un nuevo tratamiento llamado conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) antes de la cirugía tuvieron mayor probabilidad de no presentar cáncer viable en el momento de la cirugía, lo que sugiere que este tratamiento adicional podría mejorar aún más los resultados.

A tener en cuenta

Ante estos datos, Forde comenta que "la inmunoterapia ha ayudado a muchos pacientes con cáncer de pulmón en estadio 4 a vivir más tiempo y con una buena calidad de vida. Hasta hace poco, no disponíamos de nuevos tratamientos que pudieran aumentar las probabilidades de curación tras la cirugía de cáncer de pulmón. Se ha demostrado que el uso de inmunoterapia con quimioterapia antes de la cirugía de cáncer de pulmón reduce el riesgo de reaparición del cáncer y mejora la supervivencia a largo plazo".

"Los ensayos clínicos oncológicos son clave para mejorar los resultados de los pacientes y ofrecen la posibilidad de acceder tempranamente a los tratamientos oncológicos más avanzados. Me complace poder ayudar a ampliar las opciones de ensayos clínicos para los pacientes".