La agencia del cáncer de la OMS clasifica el talco como "probablemente carcinogénico para humanos"

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), la agencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dedicada a la lucha contra el cáncer, acaba de calificar el talco como "probable cancerígeno". Así lo ha expresado en un comunicado hecho público este viernes, en el que sustenta la afirmación en un artículo científico publicado en la prestigiosa revista The Lancet Oncology.

"Después de revisar exhaustivamente la literatura científica disponible, el grupo de trabajo de expertos internacionales ha clasificado el talco como probablemente cancerígeno para los humanos", indica la agencia de la OMS en su comunicado. No obstante, esta calificación esconde en su argumentación algunas limitaciones.

