Esta es la crema solar que Sanidad todavía mantiene fuera del mercado en 2024

El pasado mes de marzo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) cesaba la comercialización de tres cremas solares al no demostrar la protección solar anunciada. Ahora, la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad, ha retirado esta medida del producto 'Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+' de VICHY y de 'Waterlover Face Sunscreen SPF 50+' de Biotherm, tras conocerresultados de estudios adicionales; mientras, mantiene el cese de comercialización de 'Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+' de Rituals.

La AEMPS solicitó a las empresas implicadas que proporcionasen los ensayos que sustentasen las reivindicaciones del FPS y el FP-UVA. Conforme a estos nuevos resultados, la AEMPS ha concluido que el producto VICHY 'Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+' puede seguir comercializándose, excepto el lote 54X200, para el cual se mantiene la medida de cese de la comercialización, ya que la empresa no ha proporcionado datos adicionales sobre este lote.

En cuanto al producto BIOTHERM 'Waterlover Face Sunscreen SPF 50+' puede seguir comercializándose, excepto el lote 40X300, para el cual se mantiene la medida de cese de la comercialización, ya que la empresa no ha proporcionado datos adicionales sobre este lote. La AEMPS, tal y como informó en su anterior nota informativa, ordenó cesar la comercialización del producto y retirar del mercado el lote 40X300.

Mientras, se mantiene la retirada de la crema solar 'Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+' de Rituals, así como la retirada del mercado del lote 0832913. En este caso, a AEMPS ha sido informada por la empresa de que está realizando ensayos adicionales en el producto. En cuanto se dispongan de los resultados de estos ensayos, la AEMPS evaluará la información y actualizará esta nota informativa en caso necesario.

Finalmente confirma los datos facilitados por ISDIN con el producto 'Fusion Water Magic SPF 50'. En este caso el supuesto incumplimiento afectaba al FP-UVA. La OCU ha facilitado ensayos adicionales realizados en el lote 30541F del producto utilizando los métodos oficiales. En concreto, un ensayo según la norma UNE-EN ISO 24444, y otro según la norma UNE-EN ISO 24443. Según los resultados de este último ensayo, el valor de FP-UVA obtenido sería inferior al reivindicado en el etiquetado.

Por su parte, ISDIN también ha proporcionado nuevos estudios realizados en el lote 30541F. En este caso, tres ensayos según la norma UNE-EN-ISO 24443, cuyos resultados sustentan las reivindicaciones del FP-UVA del etiquetado. Después de analizar detalladamente toda la información disponible, la AEMPS continúa considerando que no es necesario tomar medidas frente al producto 'ISDIN Fusion Water Magic SPF 50'.

La AEMPS, tal y como informó en su anterior nota informativa, no tomó ninguna medida sobre este producto, ya que la empresa facilitó dos ensayos, ambos realizados con el método oficial, mientras que la OCU utilizó para el cálculo del FP-UVA un dato obtenido por un método no oficial actualmente en evaluación, por lo que el valor de FP-UVA obtenido no se consideraba determinante para la toma de decisión.