Europa aprueba la prohibición de un compuesto químico empleado en la fabricación de plásticos

Este miércoles, los Veintisiete han aprobado la propuesta de la Comisión Europea para prohibir el uso de bisfenol A en los envases destinado a uso alimentario por sus riesgos sobre la salud. De esta manera, la prohibición entrará en vigor a finales de 2024.

El bisfenol A es una sustancia química que se utiliza en combinación con otras sustancias para fabricar plásticos y resinas. Se utiliza, por ejemplo, en plásticos de policarbonato, un tipo de plástico transparente y rígido que se utiliza para fabricar dispensadores de agua, recipientes de almacenamiento de alimentos y botellas de bebidas reutilizables. También se utiliza para producir resinas epoxídicas empleadas para fabricar recubrimientos protectores y láminas para latas y cubas de bebidas y alimentos.

Así, la prohibición adoptada por Europa se aplicará principalmente en envases, como el recubrimiento utilizado en las latas de metal y a su uso en artículos de consumo como botellas de plástico reutilizables para bebidas, neveras de distribución de agua u otros utensilios de cocina.

No obstante, se aplicarán excepciones limitadas cuando no existan alternativas seguras disponibles. Del mismo modo, se concederán periodos de transición cuando no supongan un riesgo para los consumidores. Esto permitirá a la industria adaptarse y evitar posibles alteraciones en la cadena alimentaria.

La prohibición se basa en las conclusiones que los expertos científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), expusieron ante los legisladores de la Unión Europea hace poco más de un año.

Según advirtieron estos expertos amparándose en una reevaluación de más de 800 estudios científicos, la exposición alimentaria al bisfenol A constituye "un riesgo para la salud" de los consumidores de todos los grupos de edad. Además, los investigadores concluyeron que este componente puede provocar efectos nocivos sobre la salud en los sistemas reproductivo, de desarrollo y metabólico.