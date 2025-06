Cómo alargar casi 5 años tu vida, según la ciencia

La calidad del sueño está mucho más significativamente relacionada con la calidad de vida a lo largo del tiempo que la duración del sueño o el "jetlag social", según un estudio publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS ONE' por Michaela Kudrnacová, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Carolina, y Ales Kudrnác, del Instituto de Sociología de la Academia Checa de Ciencias.

Aunque muchos estudios relacionan la calidad del sueño con la calidad de vida en general, hay pocas investigaciones sobre el impacto relativo de los cambios en la duración, la calidad y el ritmo del sueño en la calidad de vida de una persona a largo plazo.

Tradicionalmente, la atención se ha centrado en la cantidad de horas de sueño, pero estudios recientes, como el publicado en Oxford Academic (Sleep regularity is a stronger predictor of mortality risk than sleep duration), han demostrado que la regularidad del sueño, la consistencia día a día en los horarios de acostarse y levantarse, puede ser un predictor incluso más fuerte de la mortalidad. Esta investigación, que incluyó datos de más de 60.000 individuos, reveló que las personas con patrones de sueño menos regulares tenían un riesgo significativamente mayor de mortalidad prematura.

Otro estudio, presentado en la Sesión Científica Anual del American College of Cardiology (Getting Good Sleep Could Add Years to Your Life), identificó cinco hábitos de sueño beneficiosos, incluyendo una duración ideal de siete a ocho horas. Los investigadores encontraron que las personas que cumplían con los cinco factores (duración adecuada, no tener problemas para conciliar o mantener el sueño más de dos veces por semana, no usar medicación para dormir y sentirse bien descansado al despertar al menos cinco días a la semana) tenían una expectativa de vida 4.7 años mayor para los hombres y 2.4 años mayor para las mujeres, en comparación con aquellos que no cumplían ninguno o solo uno de estos criterios.

La Sleep Foundation subraya que la calidad del sueño impacta directamente en la salud cardiovascular, la función del sistema inmune, el estado de ánimo, la función mental y el mantenimiento de un peso saludable (8 Health Benefits of Sleep). Un sueño constante ayuda a regular el reloj interno del cuerpo (ritmo circadiano), lo que optimiza los procesos de reparación celular y reduce la inflamación, factores clave en la prevención de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento.

El "simple cambio" entonces, no es otro que comprometerse con un horario de sueño consistente, incluso los fines de semana. Irse a la cama y levantarse a la misma hora cada día ayuda a sincronizar tu reloj biológico, mejorando tanto la cantidad como la calidad del descanso. Esta pequeña modificación en tu rutina nocturna es una inversión significativa en tu salud a largo plazo, respaldada por la ciencia.