Magda Carlas, nutricionista, sobre tomar una ensalada con una bola de burrata y tomates: "Pensar que es ligero, es una idea errónea"

Con la llegada de las altas temperaturas a gran parte del país, la realidad es que son muchos los españoles y españolas que se han propuesto seguir 'la ley del mínimo esfuerzo'. Bien sea para desayunar, comer o cenar, la cuestión de realizar algo en pocos minutos, que no ensucie demasiado la cocina y, a ser posible, que tenga un buen sabor.

Y ahí es donde entran en juego alimentos como frutos secos, el aguacate o el queso, que pueden formar parte de una dieta saludable y equilibrada, pero sin abusar. Y es que, en caso de consumir esto en exceso y estar dentro de la 'Operación Bikini', pueden arruinar el progreso rápidamente.

En profundidad

Sobre este último producto, precisamente, ha querido aclarar ciertos aspectos la médica y nutricionista, Magda Carlas, en 'RAC1'. En su opinión, el queso fresco tiene más agua que el queso curado, por ejemplo, y, por tanto, aporta bastante menos energía.

Ahora bien, eso no quiere significar que no engorde. "Si tomamos la misma cantidad de uno y de otro, obviamente el fresco engordará menos", ha matizado la experta. De todas maneras, no hay que olvidarse que engordar o adelgazar no depende de un único alimento, sino que depende del conjunto de la dieta.

Más detalles

"No hay ningún alimento que adelgace y no hay ninguno que no engorde si lo tomas en cantidad. El único elemento de la dieta que no tiene calorías es el agua", ha relatado la especialista. Y no es para menos. Tras ello, ha querido dejar constancia de que el queso fresco tiene "menos densidad nutricional que el queso curado".

También es conveniente señalar que no todos los tipos de queso fresco de los supermercados españoles son idénticos, ya que depende del tipo de leche empleada en su elaboración. Y ha puesto de ejemplo una comida típica del verano que nos puede llevar a engaño.

A tener en cuenta

"Pensar que tomar una ensalada con una gran bola de burrata y unos tomates es ligero es una idea errónea. Cuanta más grasa y sal tiene un queso, por lo general menos dosis debemos tomar", ha concluido. Sus declaraciones han generado una polémica en las redes sociales, con opiniones tanto a favor como en contra.