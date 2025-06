Así es la dieta del chef Matteo Grandi tras adelgazar más de 90 kilos en menos de un año: "Eliminé estos dos alimentos"

Aunque es cierto que hay quienes se aventuran a decir que comenzar una dieta o implementar unos hábitos saludables tiene que ir ligado al propósito de lucirse en verano, lo que en realidad debe ser la meta es sentirse bien con uno mismo y tener salud. Teniendo estos dos aspectos controlados, lo demás es un mero complemento. Por supuesto, si estás en ese momento de querer bajar de peso, ya sabrás que la constancia es el primer paso y que una buena alimentación y una rutina de ejercicio deben ir de la mano para conseguir resultados.

Ahora bien, también es importante tener en cuenta que no todos los cuerpos son iguales y que, por lo tanto, no todas las dietas funcionan igual de bien en todos. Lo primero y primordial es entender nuestras necesidades y saber cuáles son los alimentos que nos sientan bien y cuáles debemos eliminar de nuestro día a día. Precisamente esto es de lo que se dio cuenta el chef italiano, Matteo Grandi, quien consiguió adelgazar unos 90 kilos en apenas 8 meses. ¿El secreto? Eliminó dos alimentos de su dieta.

Los dos alimentos que eliminó de su dieta

Perder peso no es solo una cuestión física, también es importante tener fuerza de voluntad. Despedirse de hábitos que llevan acompañándonos durante toda la vida no es una tarea sencilla, pero sí que merece la pena, sobre todo si va relacionado con nuestra salud. A través de su perfil de Instagram, Matteo Grandi, el chef con Estrella Michelin ha contado que todo comenzó con una revelación: "Consumido por la vida y los compromisos, perdí de vista mi bienestar. No solo a nivel estético, también mi salud. De repente se me encendió una luz en la cabeza", cuenta.

Después de llegar a pesar más de 185 kilos, el chef tomó la decisión de eliminar de su dieta los carbohidratos y los azúcares. "Esto fue lo que realmente cambió mi vida. Sabía que eran los principales culpables de mi aumento de peso", explica. Es más, ha llegado a afirmar que desde que los sacó de su dieta, "se siente increíblemente mejor, con más energía". También dejo de tomar alimentos procesados como la pasta o los productos leudados.

Y es que, la pérdida de peso también va ligada a otros aspectos que en muchas veces ignoramos y que marca la diferencia en nuestro día a día. Por ejemplo, comenta que la productividad también creció, además de que desaparecieron otros problemas como la psoriasis o el olor del sudor.

Ayuno intermitente y una rutina de deporte

Por supuesto, todo esto también va ligado a una buena rutina de deporte. El chef también ha confesado que para él fue clave durante el proceso. Gimnasio, esquí o una carrera por las mañanas para comenzar bien el día han sido algunas de las rutinas que ha adoptado y que sigue manteniendo a día de hoy.

Otro factor clave que aceleró la bajada de peso de Matteo Grandi fue el ayuno intermitente, con dos comidas al día, una en las horas centrales y otra sobre las 17:00 horas. Esta práctica ha ganado popularidad a lo largo de los últimos años, ya que ayuda a que haya un cambio metabólico al dejar al organismo sin trabajar durante largos periodos, entre 12 y 16 horas.