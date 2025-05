Gesto que ayuda a deshincharte durante todo el día, según la medicina japonesa

En la tradición japonesa, muchos hábitos cotidianos relacionados con la alimentación y el estilo de vida han sido objeto de atención por parte de la ciencia occidental en los últimos años. Uno de ellos, aparentemente simple pero con efectos relevantes en el sistema digestivo, consiste en beber agua tibia justo al levantarse, en ayunas. Este microhábito, practicado durante generaciones en Japón y vinculado a disciplinas como el kampo (la medicina tradicional japonesa), se ha relacionado con una mejor función digestiva sin necesidad de realizar cambios drásticos en la dieta.

Beber entre 160 y 300 ml de agua tibia a primera hora de la mañana, antes de ingerir cualquier alimento, es una costumbre común en muchos hogares japoneses. Aunque a simple vista pueda parecer una recomendación genérica, este hábito responde a una lógica fisiológica clara: tras varias horas de ayuno nocturno, el cuerpo se encuentra en un estado de reposo metabólico. Al introducir agua tibia, se estimula suavemente la motilidad intestinal, se promueve la eliminación de toxinas acumuladas en el aparato digestivo y se facilita la evacuación intestinal sin recurrir a laxantes ni suplementos.

Respaldo científico y fisiológico

Diversos estudios, como los publicados en el Journal of Neurogastroenterology and Motility, sugieren que la temperatura de los líquidos ingeridos puede influir directamente en la actividad peristáltica del intestino. El agua tibia, al no generar un contraste térmico brusco como lo hace el agua fría, activa de manera más progresiva y eficiente los procesos digestivos, estimulando tanto la producción de enzimas como el flujo biliar, fundamentales para una correcta digestión.

Además, al hidratar el tracto gastrointestinal en ayunas, se favorece la formación del bolo fecal y se evita el estreñimiento funcional, un problema común en dietas occidentales ricas en proteína animal y pobres en fibra. La práctica también puede contribuir a reducir síntomas como el reflujo, la sensación de pesadez abdominal y la hinchazón postprandial.

Una rutina milenaria con múltiples beneficios

En Japón, esta práctica se suele complementar con el "hara hachi bu", un principio de moderación en la ingesta que recomienda dejar de comer cuando uno está al 80% de su capacidad. Ambos microhábitos, aplicados de forma conjunta, contribuyen no solo a una mejor digestión sino también a una regulación más eficaz del metabolismo, una menor inflamación crónica y, según algunas revisiones observacionales, una mayor longevidad.

La costumbre de beber agua tibia en ayunas ha sido también adoptada por prácticas de salud integrativa en Occidente, como parte de rutinas matutinas enfocadas al bienestar digestivo. Nutricionistas como la Dra. Lisa Mosconi, especialista en neurociencia nutricional, destacan que comenzar el día con una hidratación controlada permite al cuerpo "despertarse desde dentro" y prepara al sistema digestivo para una jornada de procesamiento metabólico más eficiente.

Cómo incorporarlo de forma segura

Este microhábito no requiere grandes esfuerzos: basta con calentar ligeramente agua (no debe estar caliente ni hervida, sino entre 37 y 42?°C), beberla lentamente en pequeños sorbos y esperar unos 20 minutos antes de consumir el desayuno. No es recomendable añadir limón o vinagre en ayunas sin recomendación médica, ya que podría irritar estómagos sensibles.