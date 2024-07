Qué es el 'sober corious', la tendencia que se hace viral en TikTok y arrasa en España

El término "sober curious" ha ganado popularidad en los últimos años como parte de un movimiento que invita a las personas a reconsiderar su relación con el alcohol. No se trata necesariamente de abstenerse por completo de consumir alcohol, sino de ser más consciente y reflexivo sobre cuándo, por qué y cómo se bebe. Esta tendencia ha captado la atención de una amplia audiencia, incluyendo a quienes no se identifican como alcohólicos pero están interesados en los beneficios de reducir o eliminar el alcohol de sus vidas.

El término "sober curious" fue popularizado por Ruby Warrington, autora del libro "Sober Curious: The Blissful Sleep, Greater Focus, Limitless Presence, and Deep Connection Awaiting Us All on the Other Side of Alcohol". Warrington introduce la idea de que uno no necesita esperar a tener un problema grave con el alcohol para comenzar a cuestionar su consumo. En lugar de eso, el libro sugiere una exploración consciente y curiosa sobre los motivos detrás del hábito de beber, promoviendo la idea de que se pueden obtener múltiples beneficios al reducir o eliminar el alcohol de la rutina diaria.

Beneficios

Mejor salud física : Reducir el consumo de alcohol puede tener múltiples beneficios para la salud. Entre estos se incluyen una mejor función hepática, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y una reducción en la probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Además, muchas personas experimentan mejoras en su piel y en su sistema digestivo.

: Reducir el consumo de alcohol puede tener múltiples beneficios para la salud. Entre estos se incluyen una mejor función hepática, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y una reducción en la probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Además, muchas personas experimentan mejoras en su piel y en su sistema digestivo. Mejor salud mental: El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y puede contribuir a problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Al reducir o eliminar el alcohol, muchas personas reportan una mejora en su estado de ánimo y en su bienestar emocional general.

El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y puede contribuir a problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Al reducir o eliminar el alcohol, muchas personas reportan una mejora en su estado de ánimo y en su bienestar emocional general. Mejor sueño : Aunque muchas personas creen que el alcohol les ayuda a dormir, en realidad puede interrumpir el ciclo del sueño y reducir la calidad del mismo. La eliminación del alcohol puede llevar a un sueño más profundo y reparador.

: Aunque muchas personas creen que el alcohol les ayuda a dormir, en realidad puede interrumpir el ciclo del sueño y reducir la calidad del mismo. La eliminación del alcohol puede llevar a un sueño más profundo y reparador. Mayor claridad y enfoque : Al no estar bajo la influencia del alcohol, las personas pueden experimentar una mayor claridad mental y un mejor enfoque en sus actividades diarias. Esto puede llevar a un aumento en la productividad y en la toma de decisiones.

: Al no estar bajo la influencia del alcohol, las personas pueden experimentar una mayor claridad mental y un mejor enfoque en sus actividades diarias. Esto puede llevar a un aumento en la productividad y en la toma de decisiones. Mejores relaciones: Al ser más consciente y presente, muchas personas encuentran que sus relaciones mejoran. La comunicación se vuelve más clara y sincera, y las interacciones sociales se disfrutan de manera más genuina.

Estrategias para empezar

Establecer intenciones: Comenzar con un propósito claro puede ayudar a mantener la motivación. Puede ser útil establecer metas específicas, como reducir el consumo a los fines de semana o eliminarlo por completo durante un mes. Buscar apoyo: Encontrar una comunidad de apoyo puede ser crucial. Esto puede incluir amigos o familiares que compartan el mismo interés en reducir el consumo de alcohol, o grupos de apoyo en línea y en persona. Alternativas saludables: Encontrar bebidas alternativas que no contengan alcohol puede hacer la transición más fácil. Hay una creciente variedad de bebidas sin alcohol disponibles, desde cervezas y vinos hasta cócteles sin alcohol. Practicar la atención plena: La meditación y otras prácticas de atención plena pueden ayudar a aumentar la conciencia sobre los patrones de consumo de alcohol y a desarrollar nuevas formas de manejar el estrés y las emociones sin recurrir al alcohol.