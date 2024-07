Por qué no rindes lo suficiente en el gimnasio: estos son los errores en tu dieta

Puede que tengas la sensación de sentirse cansado a lo largo del día o no rendir en el gimnasio y no sepas el motivo. Lo primero que se puede pensar es que no se está durmiendo las horas necesarias pero no tiene que ser esa la razón de sentirse fatigado. Una opción que puede provocar esa falta de energía es la dieta.

Hay errores en la dieta que pueden mermar tus niveles de energía. Uno de ellos tiene que ver con las bebidas energéticas, como Red Bull y Monster son utilizadas para un estímulo rápido. El problema es que este tipo de bebidas pueden contener grandes cantidades de azúcar y cafeína.

Estas grandes cantidades pueden generar una subida rápida de azúcar pero una posterior bajada de azúcar en sangre y a su vez de los niveles de energía. Se puede pensar que las opciones de estas bebidas energéticas sin azúcar solucionan este problema pero si se toman en exceso puede alterar el equilibrio energético al tener demasiada cafeína.

Otro error en la dieta que puede provocar no rendir lo suficiente en el gimnasio es tomar dulces como donuts o caramelos para darse un capricho. Esto puede ser perjudicial al ser alimentos ricos en carbohidratos provocan subidas rápidas de azúcar en sangre seguidas de bajadas, lo que genera niveles de energía inestables.

La solución es sustituir estos tentempiés por otros alimentos como fruta o yogur, ricos en fibra y proteínas que mantienen la energía de una forma más regular.

La dieta no es lo único que puede afectar a la energía pero disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados y de bebidas energéticas puede contribuir. Lo mejor es tomar comidas o tentempiés equilibrados, esto hará mejorar la estabilidad energética y hacerte sentir saciado durante más tiempo.