El alimento olvidado en la despensa que sirve para perder peso y regular el azúcar en sangre

Son muchas las técnicas y métodos para tratar de bajar peso y adelgazar, aunque siempre hay que tener en cuenta algunas de las pautas para llevar a cabo hábitos de vida saludables, como es el caso de llevar una dieta variada, con presencia de alimentos frescos y consumo de frutas, verduras y legumbres.

Sin dejar de lado esta dieta equilibrada, así como el hábito de realizar deporte diariamente, es posible contar con algunos alimentos que pueden ayudar en la tarea de perder peso, sobre todo, si se sabe cómo y en qué cantidad consumirlos.

Es el caso del vinagre de manzana, un aderezo muy utilizado para aliñar las ensaladas, pero que tiene también esa capacidad para ayudar a adelgazar y perder peso de forma sencilla.

Para ello, lo primero que hay que saber es que el vinagre, que se usa principalmente como aderezo, es prácticamente acalórico, ya que solamente tiene 4 calorías por cada 100 gramos de producto, tal y como se indica desde la Fundación Española de Nutrición (FEN). Además, contiene cantidades de minerales.

Cómo adelgazar con el vinagre de manzana

Es cierto que no existe ningún alimento milagroso a la hora de perder kilos sin esfuerzo. De hecho, el vinagre de manzana no es una excepción, por lo que no sirve únicamente con usar este complemento que, incluso, se vende en cápsulas y pastillas para adelgazar.

Aunque hay muchos estudios que hablan de las propiedades del vinagre de manzana, hay que señalar que el poder de perder peso no está demostrado directamente, sino que es una cualidad que se le atribuye gracias a uno de sus componentes: el ácido acético.

Entre otros beneficios, el ácido acético ayuda a mejorar la acidez estomacal o mejora la sensibilidad a la insulina, aunque hay otros tipos de vinagre que también poseen este componente.

En cuanto al poder para adelgazar del vinagre de manzana, este está relacionado con el poder para mejorar la digestión, su capacidad laxante y, por tanto, para evitar el estreñimiento. Con estas cualidades, el vinagre de manzana consigue mejorar la digestión general y, por tanto, evitar hinchazón u otros problemas digestivos.

Igualmente, este aderezo contribuye a eliminar las toxinas a través de la orina, ya que es diurético. Así, evita la retención de líquidos, otro de los problemas que favorece la hinchazón.

Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta los efectos secundarios, ya que el exceso de cualquier alimento es perjudicial para la salud. De hecho, consumir mucho vinagre tanto de manzana como de otros tipos puede aumentar la acidez y producir indigestión, es decir, justamente el efecto contrario del que puede aportar si se consume moderadamente.