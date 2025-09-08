La start-up Integra Therapeutics cierre una ronda de financiación y obtiene 10,7 millones

La start-up Integra Therapeutics cierre una ronda de financiación. La compañía catalana ha percibido 10,7 millones de euros. Los fondos provienen de nuevos inversores como el EIC Fund (brazo de inversión en capital riesgo del Consejo Europeo de Innovación y el Banco Europeo de Inversiones), que ha aportado cuatro millones; y el CDTI Innvierte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, que ha desembolsado 2,7 millones. También han participado vehículo como AdBio Partners, Columbus Venture Partners, Invivo Partners y Takeda Ventures.

La financiación se usará para incorporar nuevos avances en la plataforma de escritura genética FiCAT, validar en fase preclínica diversas terapias CAR-T de próxima generación y expandir la capacidad de producción de FiCAT para facilitar la transferencia tecnológica a la industria farmacéutica. Cabe mencionar que el pasado mayo la compañía presentó nuevos datos preclínicos muy prometedores de su plataforma FiCAT.

"Gracias al apoyo de nuestros inversores, seguiremos liderando la innovación en terapias génicas y celulares y estamos más cerca de transformar el tratamiento de enfermedades complejas como el cáncer, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades raras" explica la Dra. Avencia Sánchez-Mejías, CEO y cofundadora de Integra Therapeutics.

"Nos complace anunciar la inversión del EIC Fund en Integra Therapeutics. Les empoderamos a acelerar el desarrollo de terapias innovadoras que tienen el potencial de transformar vidas y avanzar en el campo de la terapia génica a escala global" afirma Svetoslava Georgieva, presidenta del Consejo del EIC Fund.