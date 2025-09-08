Lundbeck nombra a Pablo Pevida nuevo director de Acceso al Mercado en España y Portugal

Lundbeck anuncia cambios en su cúpula directiva. La compañía ha nombrado a Pablo Pevida como su nuevo director de Market Access y Public Affairs para España y Portugal, según ha comunicado la danesa.

Pevida es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, y ha cursado el MBA Business & Adminstration en ESADE. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y biotecnológica.

Ha desarrollado su trayectoria en compañías como, Roche, Gilead, Celgene o GSK, liderando estrategias de acceso nacionales y regionales, relaciones institucionales y propuestas de valor para medicamentos innovadores en áreas como oncología, enfermedades raras, inmunología, enfermedades infecciosas, respiratorio y vacunas.

Su incorporación refuerza el equipo directivo de Lundbeck Iberia en un momento clave para un sector en constante evolución y en una compañía que mira al presente y al futuro contribuyendo a que su innovación en neurología, psiquiatría y neuro-raras lleguen allí donde más se necesitan, transformando la vida de las personas y generando un impacto real en la sociedad.

"Creo en la necesidad de contribuir a un acceso eficiente y sostenible a la innovación terapéutica, generando un impacto real en las personas, aportando valor tangible al sistema sanitario", ha afirmado Pablo Pevida.