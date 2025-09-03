Novartis pagará hasta casi 2.000 millones a Arrowhead por una terapia neuromuscular

Novartis amplía su cartera de medicamentos. El laboratorio suizo ha firmado un acuerdo con la estadounidense Arrowhead Pharmaceuticals para adquirir una molécula dirigida a enfermedades neuromusculares – como el Parkinson – en desarrollo. La operación está valorada en hasta casi 2.000 millones de euros.

La farmacéutica presidida por Vas Narasimhan llevará a cabo un pago inicial de 172 millones de euros. Posteriormente, Arrowhead podrá recibir hasta 1.720 millones por hitos y regalías sobre futuras ventas.

Novartis recibirá los derechos mundiales exclusivos del medicamento en investigación ARO-SNCA. Esta molécula se encuentra en encuentra en pruebas preclínicas y está diseñado para reducir los niveles de alfa-sinucleína, una proteína vinculada al Parkinson y trastornos relacionados. Asimismo, ambas compañías han indicado que pasar a la fase clínica lo antes posible.

Por otra parte, el acuerdo también abarca proyectos futuros que usan la plataforma de focalización de ARN de Arrowhead.

El laboratorio suizo se prepara para la expiración de patentes de varios de sus medicamentos. Ante este escenario, Novartis trabaja en la adquisición tanto de laboratorios como de moléculas. De hecho, la compañía ha estado buscando compra Avidity Bioscience. Se trata de un laboratorio que desarrolla tratamientos para trastornos musculares raros.