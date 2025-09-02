Faes Farma cierra la compra del laboratorio italiano de oftalmología SIFI, valorada en 270 millones de euros

Faes Farma ha anunciado el cierre de la compra del 100% del capital de la compañía italiana SIFI, valorada en 270 millones de euros, a los que se sumarán pagos adicionales condicionados al cumplimiento de determinados hitos comerciales vinculados a Akantior en Europa y Estados Unidos.

La operación se enmarca en el Plan Estratégico 2030 y marca un punto de inflexión transformacional en el posicionamiento y crecimiento global de la compañía.

Faes Farma ha obtenido financiación bancaria por 270 millones de euros para esta adquisición, en condiciones económicas favorables y con un calendario de vencimientos adecuado para facilitar la integración de SIFI, indican desde la farmacéutica vasca.

"La compañía se centrará en materializar las sinergias comerciales y operativas previstas, al tiempo que mantiene su compromiso con una política financiera prudente, tanto en materia de deuda como de liquidez", precisan. En ese sentido, la estructura de financiación tendrá un ratio pro-forma deuda neta/EBITDA de 2 veces, lo que permitirá mantener su política de dividendo con un pay-out objetivo del 50%

"Esta adquisición supone un cambio transformacional para Faes Farma y está en línea con nuestra visión de construir un grupo farmacéutico más global, más innovador y especializado. SIFI aporta productos innovadores y tecnología de vanguardia, además de talento, conocimiento y una cultura profundamente alineada con nuestros valores", destaca Eduardo Recoder, CEO de Faes Farma.

Consolidación de la oftalmología como área estratégica

Con la incorporación de SIFI, Faes Farma da un paso decisivo en su apuesta por la oftalmología como área estratégica de desarrollo. Junto a la adquisición de Edol, esta especialización se convierte en uno de los pilares clave del grupo, con un peso estimado del 20% en los ingresos globales.

Fundada hace más de 90 años, SIFI cuenta con cerca de 500 profesionales y una sólida trayectoria en el desarrollo y comercialización de productos oftálmicos. Su cartera de productos incluye más de 60 referencias, cinco lanzamientos recientes y la producción y venta de lentes intraoculares, lo que permite a Faes Farma ampliar su oferta al segmento quirúrgico. La operación incorpora también una unidad de negocio de CMO (fabricación para terceros), respaldada por acuerdos relevantes ya firmados que generarán ingresos recurrentes a medio plazo.

Adquisición de Akantior

Asimismo, destaca la adquisición de AKANTIOR®, considerada un hito estratégico al haber sido designado medicamento huérfano en Europa y Estados Unidos, y reconocido como la primera y única terapia aprobada en Europa y el Reino Unido para el tratamiento de la queratitis por Acanthamoeba, una infección ocular ultra rara y grave.

El producto se encuentra disponible comercialmente y cuenta con reembolso en Alemania desde octubre de 2024, además de haber obtenido aprobación para su reembolso en España a partir del 1 de agosto de 2025.

La integración refuerza significativamente la presencia de Faes Farma en mercados clave como Italia, Francia, Rumanía y Turquía, y consolida su posición en España, México y otros países estratégicos. "Esta red internacional será clave para desplegar de forma más ambiciosa su especialización y continuar su proceso de diversificación geográfica, junto al desarrollo de nuevas oportunidades de negocio a través de los acuerdos de licencias", aseguran.